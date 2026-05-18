Pokvarjena veselica, FC Bayern začasno postal FC Kmetje

Nogometaši Bayerna so v nedeljo skupaj z več tisoč navijači na münchenskem trgu Marienplatz proslavili nov naslov nemškega prvaka. Središče bavarske prestolnice se je odelo v rdeče-belo, igralci, trenerji in vodstvo kluba pa so z balkona mestne hiše dvignili lovoriko in skupaj z navijači prepevali klubske pesmi.

Predsednik kluba Herbert Hainer je poudaril, da ni lepšega kot naslov slaviti »z najboljšimi navijači na svetu«, izvršni direktor Jan-Christian Dreesen pa je dodal, da se Bayern po dolgi noči slavja že obrača proti novemu izzivu. Münchenčani so si naslov v bundesligi zagotovili že pred zadnjim kolom, v soboto pa sezono v prvenstvu sklenili s prepričljivo zmago 5:1 proti Kölnu. Kljub slavju se sezona za bavarski klub še ni končala – 23. maja ga v Berlinu čaka finale nemškega pokala proti branilcu naslova Stuttgartu.

Nogometaši Bayerna na znamenitem balkonu v Münchnu. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Posebno čustveno je bilo slovo vezista Leona Goretzke, ki po sezoni zapušča klub. Ob menjavi v 82. minuti sobotne tekme je prejel stoječe ovacije, po obračunu pa so mu navijači namenili transparent zahvale. Kapetan Manuel Neuer mu je celo prepustil čast, da prvi dvigne lovoriko. Goretzka je dejal, da trenutka pred južno tribuno Allianz Arene ne bo nikoli pozabil.

Navijači 1860 Münchna pokvarili veselico

Navijači rivalskega kluba 1860 München so med slavjem Bayernovih privržencev slednjim podtaknili transparent z žaljivo vsebino. FOTO: Zajem zaslona

Slavje na Marienplatzu resda ni minilo brez incidenta. Med prireditvijo se je pojavil žaljiv transparent proti Bayernu z napisom »FC Bauern Hurensöhne« (FC Kmetje sinovi ku...), ob njem pa številka 1860, kar namiguje na navijače münchenskega tekmeca TSV 1860 Munich. Transparent se je pojavil tudi v uradnem televizijskem prenosu dogodka.