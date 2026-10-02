Pol leta nazaj brez pralnega stroja, danes je vreden 65 milijonov

Prvo polovico jesenske naloge je Slovenija vsaj rezultatsko opravila zelo solidno, naslednji tekmeci pa bodo pokazali vrednost izbrane vrste Boštjana Cesarja. Švica se je potihoma, z izjemno domišljenim načrtnim delom prebila na tri zaporedna velika tekmovanja, na nedavnem SP do podaljška v četrtfinalu, kjer je izgubila proti Argentini (in sodnikom). Murat Yakin je zaradi škandala ostal brez kapetana in prvega napadalca in namesto jadikovanja sestavil še močnejšo zasedbo, v kateri sije mladi Johan Manzambi. Nogometni svet se – upravičeno –, čudi nogometnim podvigom male Hrvaške, ki zmes individualne kakovosti in nacionalnega naboja učinkovito spreminja v podvige na največjih odrih. V zadnjem desetletju se v svetovni vrh prebija še ena v globalnem merilu majhna država, ki žanje sadove ...