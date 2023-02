Poldrugi milijon evrov za svetovanje

V španskem nogometu je na obzorju še ena velika afera, v katero je vpleten katalonski velikan Barcelona oziroma prejšnje vodstvo. Davčna inšpekcija je odkrila sumljiva vplačila, ki so prišla na račun podjetja DASNIL 95, ki je bi v lasti Joseja Marie Enriqueza Negreire, dolgoletnega sodnika in predsednika tehnične komisije za La Ligo v letih od 1994 do 2018. Med njimi so bila tudi tri v obdobju od leta 2016 do 2018 (532.728 evrov, 541.752 € in 318.200 €), ki so prišla od Barcelone v skupnem znesku 1,4 milijona evrov. Takrat je bil predsednik Barcelone Josep Bartomeu. Ta je pojasnil, da takšna vplačila niso bila neobičajna in da jih je klub izpeljal tudi v prvem predsedniškem mandatu zdajšnjega predsednika Joana Laporte leta 2003. To je potrdil še en bivši predsednik (od 2010 do 2015) Sandro Rosell.

Tudi v prvem predsedniškem mandatu je zdajšnji predsednik FC Barcelona Joan Laporta uporabljal sodniške nasvete in jih plačeval. FOTO: Gustau Nacarino/Reuters

Negreira je v zagovoru povedal, da klubska vplačila ni prijavil davčni upravi, ker je dajal usluge svetovanja. Del teh nasvetov naj bi bili, kako bi se morali nogometaši obnašati pred sodniki glede na pravilnik sodniške komisije o tem, kakšno obnašanje je kaznivo. Barcelona je potrdila, da je uporabila usluge zunanjega svetovalca, ki je večinoma analiziral sodnike za mlajše kategorije. Pozneje je klub razširil sodelovanje s tehnično komisijo, povezano za profesionalno sojenje na zahtevo trenerskega štaba, kar je običajna praksa v profesionalnih klubih.