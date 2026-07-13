Spektakel zajamčen: 100.000 Argentincev, 200.000 Angležev (VIDEO)

Svetovno prvenstvo v nogometu je dobilo sanjski polfinalni razplet. »Prvič doslej so v polfinalu reprezentance, ki kotirajo na Fifini lestvici od 1 do 4,« je v Delovem studiu poudaril Jernej Suhadolnik. Toda pot do polfinala ni minila brez zapletov, spornih odločitev in novih vprašanj o vlogi Fife.

Posebej nenavaden je bil dogodek na tekmi Anglije in Norveške, ko je žoga zadela kabel nad igriščem. »Na pol je že bizarno: žoga zadane kabel, ki visi nad igriščem, vsi vidijo, da je spremenila smer, Fifin čip pa tega ne zazna,« je dejal Suhadolnik in dodal: »Fifin čip zazna lase od Hrvatov, ne zazna pa kabla nad igriščem.«

Angliji pomagala večja širina kadra

Anglija je Norveško izločila po podaljšku, odločila pa je predvsem širina kadra. »Če Erling Haaland na Norveškem odpove, nimajo drugega, da bi ga nasledil. Če Harry Kane odpove v Angliji, pridejo drugi, tokrat Jude Bellingham,« je ocenil. »Širina angleška je odločila. Vedno ima nekdo slab dan. Ko ima v neki reprezentanci slab dan nekdo, okrog katerega je zgrajeno vse, pač izgubiš.«

Argentinski kapetan Lionel Messi in angleški ostrostrelec Harry Kane. FOTO: Paul Ellis/AFP

Veliko bolj občutljiva tema ostaja Argentina. Suhadolnik je ocenil, da je »favoriziranje Argentine že malo nehigienično, čisto tudi pri nevtralnih spremljevalcih nogometa«. Spomnil je, da je Argentina »prva v zgodovini svetovnih prvenstev, ki do polfinala ni igrala z nobenim tekmecem iz top 18«. Zato bo polfinale z Anglijo njen prvi pravi preizkus: »Zdaj ima Argentina prvo resno tekmo proti Angliji. Zdaj se bo šele videlo.« Suhadolnik je opozoril tudi na pritožbe tekmecev po argentinskih tekmah: »Na tem turnirju skoraj ni ekipe, ki po tekmi z Argentino ne bi izpostavljala sodnikov.«

Drugi polfinale bo obračun Anglije in Argentine

Prvi polfinale bo evropska klasika med Francijo in Španijo. »Francija – Španija je na nek način finale pred finalom,« pravi Suhadolnik. Ob tem je v šaljivem tonu omenil tudi Lamina Yamala: »Manjkata mu še dve leti, da bo lahko odprl penino po zmagi s Francijo v ZDA. V Evropi jo že lahko, v ZDA je še ne sme.«

Mikel Oyarzabal in Kylian Mbappe FOTO: Frederic J. Brown/AFP

Drugi polfinale bo obračun Anglije in Argentine, z neizogibnimi zgodovinskimi ozadji. »Kdor bo manj razmišljal o Falklandskih otokih oziroma Malvinih, bo bližje zmagi,« je ocenil Suhadolnik. Od Lionela Messija pričakuje konkreten odgovor: »Messi mora na pravem testu pač zabiti.« In dodal: »Če že mora Argentina napredovati v finale, naj pokaže predstavo brez kakršnekoli sporne situacije.«

Voditelj oddaje Rok Tamše in komentator Jernej Suhadolnik. FOTO: Luka maček

Ne glede na razplet bo polfinale spektakularen. »Kdorkoli iz para Anglija – Argentina bo šel naprej, bo jamstvo za spektakel. Če pridejo Argentinci v finale, jih bo v New Yorku 100.000. Če pridejo Angleži, jih bo 200.000.«