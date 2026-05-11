Policija, Šport Maribor in varnostniki zatrjujejo: Odgovoren je NK Maribor

Policija, Šport Maribor in varnostno podjetje M.B. Events zavračajo odgovornost za sobotni incident s pirotehničnimi sredstvi, ki se je zgodil na nogometnem derbiju med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu, zaradi česar je bila tekma prekinjena in odpovedana v 52. minuti. Pripadniki navijaške skupine Viole so omenjena sredstva na stadion neuradno prinesli že pred dvobojem.

Berden: Nismo vsemogočni

Na omenjeno dejstvo je opozoril tudi direktor varnostnega podjetja Mitja Berden in ob tem poudaril, da varnostniki ob vstopu na stadion opravijo zgolj površinski pregled. »Ne moremo odgovarjati za stvari, ki so na objekt prinesene pred dogodkom. Naša naloga je, da obiskovalce preverimo zgolj pred vhodom in opravimo pregled vrhnjih oblačil ter prtljage. To ne pomeni, da med samo prireditvijo ne nadzorujemo tudi ostalih stvari, a nismo vsemogočni.«

Dodal je še, da so pred tekmo na tribunah in pri vhodih na objekt našli nekaj pirotehničnih sredstev ter storilce predali policiji, a jim žal ni uspelo odkriti vsega. Pregled objekta je po njegovih besedah pred dvobojem sicer opravila tudi policija.

Policija menda opravila svoje

Slednja je v odgovoru za STA navedla, da je načrtovala ustrezne ukrepe ter uporabila vse kadrovske in materialne vire za izvedbo policijskih nalog pri varovanju nogometne tekme. Varnost same prireditve pa je glede na zakonodajo obveznost organizatorja, kar je bil v tem primeru Nogometni klub Maribor.

»Organizator mora na podlagi 10. člena Zakona o javnih zbiranjih prireditev organizirati tako, da bo poskrbljeno za red, da ne bosta ogrožena življenje in zdravje udeležencev ali drugih oseb oziroma njihovo premoženje. Organizator mora na podlagi pete alineje prvega odstavka 14. člena in drugega odstavka 16. člena istega zakona zagotoviti ukrepe, ki so mu bili določeni v dovoljenju pristojne upravne enote (preprečiti vnos pirotehničnih izdelkov),« so zapisali na Policijski upravi Maribor.

Ob tem so potrdili, da je varnostna služba zaznala več poskusov vnosa pirotehničnih izdelkov, zaradi česar je osebe, ki so to poskušale, predala policiji. Zaradi kršitve 26. člena zakona o javnih zbiranjih organizatorju grozi globa med 500 in 8000 evri, odgovorni osebi pravne osebe pa od 250 do 400 evrov.

Je stadion res prelahko dostopen?

Po mnenju Berdena za zagotavljanje varnosti predstavlja veliko težavo tudi prelahka dostopnost slovenskih nogometnih stadionov. »Za njihovo zaščito bi morali poskrbeti upravljavci. Na družbenih omrežjih se pogosto pojavljajo slike, na katerih se ljudje slikajo ob zelenicah. Sam menim, da bi morala Nogometna zveza Slovenije klubom odrediti, da se strožje pregleda tudi tiste, ki imajo akreditacije za dostop do stadiona, ne pa da se na račun tega lahko izmaknejo vsemu.«

Pri podjetju Šport Maribor, ki upravlja športne objekte v Mariboru, sicer zavračajo navedbe, da je objekt prelahko dostopen.

»Na južno tribuno ni mogoče priti drugače, kot da si nekdo ponoči prinese lestev in prepleza ograjo. Policija pred vsakim takšnim dogodkom opravi bombni pregled, zato lahko sklepamo, da bi našla pirotehniko, če bi ta tam bila prisotna,« je za STA povedal Matej Pungartnik, ki kot zaposleni v omenjenem podjetju med drugim skrbi tudi za Ljudski vrt.

Da je zagotavljanje varnosti odgovornost organizatorja, izpostavlja tudi Pungartnik. »Ko gre za varnostne ukrepe, se je potrebno obrniti na njih, pri čemer lahko pet dni pred tekmo najamejo redarje, ki bodo nadzorovali Ljudski vrt ali sami pregledajo tribune pred začetkom srečanja.«

Podjetje M.B. Events ima sicer z NK Maribor sklenjeno pogodbo o varovanju, o prekinitvi pogodbe pa zaenkrat ne razmišljajo. V klubu sobotnih neljubih dogodkov še niso komentirali. Na spletni strani so objavili zgolj izjavo začasnega trenerja moštva Mitje Piriha, ki je bil do dogajanja precej prizanesljiv.