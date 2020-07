Policija ukrepala, ker niso upoštevali varnostne razdalje

Ljubljana - Danska policija je sinoči za skoraj petnajst minut prekinila finalno tekmo nogometnega pokala, ker navijači niso upoštevali pravil fizičnega distanciranja, ki so jih odredili znotraj stadiona z namenom omejevanja prenosa koronavirusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Med prvim polčasom je »moral sodnik prekiniti tekmo, ker navijači Aalborga niso sedeli na svojih mestih, s čimer so kršili pravila boja proti covidu-19«, je po twitterju sporočila policija Sydjyllanda.



Posnetki so kasneje pokazali osebje Aalborga, kako povsem brez uspeha nagovarja in prepričuje svoje navijače, naj se vrnejo na svoja mesta.



Ker tega niso storili, jih je policija kakšnih 40 ali 50 pospremila s stadiona, naložila na avtobus in jih iz Esbjerga, kjer je bil finale Aalborg – Sonderjyske, nemudoma poslala domov v Aalborg.



Tekmo so po četrt ure nadaljevali, zmagal pa je Sonderjyske z 2:0.



Vsak od finalistov je prejel po 750 vstopnic za navijače. Doslej so na nogometnih tekmah dovolili le po 500 gledalcev, ki so morali spoštovati dvometrsko medosebno razdaljo, a za sredino tekmo je danska vlada povečala število gledalcev in razmejitev zmanjšala na en meter.