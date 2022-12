Politični vrh ujezilo argentinsko slavje

Mundialsko slavje Argentincev je močno ujezilo tudi francoski politični vrh. Drugi mož vlade, minister za gospodarstvo, Bruno Le Maire je celo pozval Svetovno nogometno zvezo (Fifa), naj sproži preiskavo o žalitvah argentinskih nogometašev po koncu finalne tekme svetovnega prvenstva.

»To so bile nesprejemljive žalitve. In kaj je storila Fifa? Šport je stvar ferpleja in spoštovanja drugih, tudi do poražencev,« je o nešportnem slavju nekaterih argentinskih nogometašev v pogovoru za radijsko postajo Sud Radio povedal Le Maire. Kot večino, je zmotil prostaško in primitivno slavje vratarja Emiliana Martineza, ki se je večkrat posmehoval Kylianu Mbappeju, in igralskega upokojenca Sergia Agüera, ki se je norčeval z Eduardom Camavingo.