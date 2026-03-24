Poljski strelski stroj pojasnil, zakaj ne strelja enajstmetrovk

Robert Lewandowski je prekinil molk o tem, zakaj pri Barceloni ne izvaja več kazenskih strelov. V tej sezoni sta si v taboru katalonskega velikana odgovornost za izvajanje enajstmetrovk razdelila Raphinha in Lamine Yamal. Zakaj ne Poljak, je med navijači sprožilo val ugibanj, še posebej po njegovih nekaterih neizkoriščenih priložnostih z bele točke proti Sevilli in madridskemu Atléticu. Toda 37-letni napadalec, ki se v svoji karieri ponaša z izjemno statistiko – uspešno je izvedel kar 89 od 101 kazenskega strela –, je v pogovoru za Barca Blaugranes pojasnil svoj položaj.

»Ko igralec nima stalne minutaže, v ključnih trenutkih nastopi pomanjkanje samozavesti. Če nisi začutil igrišča, če si pravkar vstopil v igro ali če nisi igral na zadnjih dveh ali treh tekmah, nimaš pravega ritma,« je iskreno povedal Lewandowski. Od decembra je v La Ligi začel le pet tekem v prvi postavi, kar vpliva na njegovo neposredno vpletenost v igro.

»V takšnih trenutkih je bolje prednost nameniti interesom ekipe. Enajstmetrovko naj izvede nekdo, ki ima tisti dan več samozavesti. To ni bila odločitev zaradi zgrešenih strelov, temveč posledica mojega položaja in števila minut na zelenici,« je še povedal 37-letni napadalec, ki je v vseh tekmovanjih v tej sezoni zbral 37 nastopov in zabil 16 golov.