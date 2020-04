FOTO:Poln mariborski trezor vabljiv daleč naokoli, a zaprt za trenerje onkraj Trojan

Ljubljana - Komaj je vzel vajeti v svoje roke, se je novi športni direktor Maribora Oliver Bogatinov že soočil s prvim velikim izzivom: izbrati mora trenerja za prihodnost, trenerja, ki bo zastarelemu Mariboru dal mladostni zagon, mu vlil novo moč ter ga okužil z velikim zanosom.Zelo hitro je Bogatinov razblinil neznanke o tem, ali lahko dosedanji pomočnik Darka Milaniča in vršilec dolžnosti trenerja Saša Gajser upodablja moža za vijolično prihodnost. Ne more, hvaležni klubski uslužbenec bo le do konca sezone vodil prvo moštvo. Novi športni direktor je resda smelo in pronicljivo začel svoje zahtevno poglavje v mariborskem ...