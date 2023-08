Polne Stožice so še dodana vrednost za Olimpijin moštveni duh

Če je bil latvijski prvak Valmiera zgolj ogrevalni tekmec, bolgarski Ludogorec nasprotnik, ki ga je bilo mogoče premagati, je za slovenskega nogometnega prvaka Olimpijo drevišnji tekmec v 3. kolu kvalifikacij za ligo prvakov Galatasaray že iz kategorije evropskih titanov. Turški velikan po lovorikah res ni evropska elita, toda njegov sloves, denarna moč, igralski zvezdniki in večmilijonska vojska navijačev pomeni, da bodo zeleno-beli prvo tekmo ob 21. uri začeli v vlogi avtsajderja. Povratni dvoboj bo naslednji torek.

S to označbo se Ljubljančani še zlepa niso sprijaznili. Vlogo favoritov pripisujejo tekmecem; podobno kot so jo v prejšnjem krogu bolgarskemu šampionu. A potihem vedo, da so v najmanj 180 minutah dvoboja, prvem od dveh slovensko-turških na evropski fronti (drugi bo v kvalifikacijah za konferenčno ligo med Mariborom in Fenerbahčejem, prva tekma bo v četrtek v Istanbulu) lahko zahteven, če ne prezahteven zalogaj za istanbulski klub s skoraj dvajsetkrat višjo vrednostjo v milijonih evrov.

Ludgorec ni bil zadnji, ki je padel, napovedujejo v Olimpijinem taboru. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Nismo se ustavili le pri izločitvi Ludogorca. Naš pristop je vedno isti, doma ali v gosteh želimo zmagati. Ne glede na to, s kom igramo. Zdaj bomo igrali v Stožicah, miselnost pa je ista. Ne razmišljamo po načelu: zmagati doma, v gosteh ne izgubiti. Pričakujem tekmo na ravni prave lige prvakov. Želim dokazati, da si zaslužimo biti tukaj in pripraviti za elito. O naslednjem tekmecu pa ne razmišljamo,« se je Olimpijin trener Joao Henriques poigral z izzivom prve tekme.

Milijoni niso vedno merilo kakovosti na igrišču, to je tudi vodilo, ki ga poskušajo zeleno-beli obrniti sebi v prid. Litovski Žalgiris je Galatasarayu v 2. kolu kvalifikacij povzročal sive lase. Minimalna zmaga po golu 35-letnega Belgijca Driesa Martensa, najboljšega strelca v zgodovini italijanskega prvaka Napolija, je pripeljala do dvoboja z Olimpijo.

Argentinec Mauro Icardi je prvi zvezdnik Galatasaraya. FOTO: Murad Sezer/Reuters

»Razlika med Ludogorcem in Galatasarayem je evropska lovorika. Toda na igrišču je vse drugače. Lahko zmagaš ali izgubiš. Mi smo se pripravili za tekmeca, ki ima posamično kakovost, je prvak in ima dobrega trenerja, izkušnje, kakovost. Toda Olimpija bo motivirana, veliko smo delali na ustvarjanju moštvene moči. Vemo, da bo težko, ampak s tem smo se pripravljeni soočiti,« je 50-letni Portugalec z novo pričesko dal vedeti, da je pred vrati spektakel, za katerega mora biti tudi on še bolj uglajen, kot sicer že je.

Mauro Icardi je prišel, Wilfried Zaha ni

Olimpija brez Agustina Doffa resne evropske tekme še ni igrala, zato je za Henriquesa največji izziv, s kom in na kakšen način bo nadomestil Argentinčevo odsotnost. Kaj dosti več ne more narediti, veliko bo odvisno od tega, kako resen pristop bodo zavzeli Turki. Bodo na voljo vsi zvezdniki, vštevši slovitega Doffojevega rojaka Maura Icardija, ki je poleti od posojenega igralca PSG postal polnopravni istanbulski mož? Bo v ekipi tudi Wilfried Zaha, nekdanji član Manchester Uniteda? Ne bo ga.

Olimpija ima močne adute na igrišču in na tribunah. Ljubljančani so v igralni formi, imajo več tekem kot tekmeci, so bolj uigrani, razmerje sil nemara loči le sloves največjih gostujočih zvezdnikov.

»Za vsakega nasprotnika imamo drugačen načrt, ker je vsak drugačen. Za različno dinamiko gre. Naša moč je moštvo, saj nihče ne zmore brez moštvenega duha. Vemo, da se je za Galatasaray sezona šele začela, toda tudi zdaj je dober,« je še povedal in dal vedeti, da ima rešitev za Doffojevo odsotnost. Portugalec tudi pri Albertu Riere, ki je vrsto led deloval v vlogi pomočnika trenerja Galatasaraya, ni iskal nasvetov.

V Ljubljani so resda gostovali in tekmovali že mnogi slavnejši in boljši klubi, kot je Galatasaray, od Milana, Liverpoola do Eintrachta iz Frankfurta, v prijateljskih tekmah pa tudi Chelsea, toda iz športnega zornega kota tekma še nikoli ni bila tako pomembna kot drevišnja. Zato se v Stožicah obeta spektakel pred polnimi tribunami. Na njih bodo tudi številni Turki iz vseh možnih bližnjih avstrijskih mest. Toda pozor, pred novim nenadzorovanim izbruhom čustev domačih navijačev opozarjajo tudi v klubu. Za nov greh Olimpija ne bo plačala le nekaj tisoč evrov, škoda bo nekajkrat večja.