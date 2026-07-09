Polni štadioni, toda ne tako kot pred 32 leti

Svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga gostijo ZDA, Kanada in Mehika, je doseglo rekordno udeležbo gledalcev na stadionih, vendar bo povprečna številka obiska na tekmo ostala nižja kot na turnirju leta 1994, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Povprečje na tekmo je 65.204 pred četrtfinalom, je sporočila Mednarodna nogometna zveza (Fifa).

Tudi če bo vseh preostalih osem tekem razprodanih, turnir ne bo mogel doseči 68.991 gledalcev na tekmo, ki so si tekmo ogledali v ZDA pred 32 leti.

Na tistem turnirju je tekmovalo 24 ekip z 52 tekmami, kar je polovica tekem letošnjega mundiala, na katerem nastopa rekordnih 48 reprezentanc.

Skupna udeležba po 96 od 104 tekem letošnjega turnirja znaša 6.259.589 gledalcev.

Fifa je sporočila, da si je pet tekem na stadionu Azteca v mehiški prestolnici, ki sprejme več kot 80.000 gledalcev, ogledalo 404.120 navijačev. Kljub praznim sedežem na več tekmah je Fifa objavila, da je bilo na turnirju zasedenih 99,7 odstotka razpoložljivih mest.

Turnir je za Mehiko in Kanado končan, preostalih osem tekem bo v ZDA z vrhuncem 19. julija na finalu v New Jerseyju.