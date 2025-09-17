Polom Koprčanov, ki so se ekspresno poslovili iz pokala

Koprski nogometaši, ki so v prejšnji sezoni igrali v finalu pokala Pivovarne Union in v njem izgubili proti Celjanom, so letos hitro izpadli iz tega tekmovanja. Že v drugem kolu Medobčinske zveze Koper so varovance trenerja Slaviše Stojanovića ustavili igralci drugoligaškega Tabora. Sežanci so pred svojimi navijači zmagali po streljanju enajstmetrovk z 9:8. Po rednem delu je bilo 0:0.

Nogometaši Tabora v zadnjem obdobju kažejo dobre predstave, predvsem v obrambi so zelo čvrsti, saj na šestih tekmah 2. SNL še niso prejeli zadetka. Tudi tokrat so proti favoritom iz Kopra ohranili mrežo nedotaknjeno 90 minut in nato izsilili enajstmetrovke.

Pri teh so bili sicer igralci obeh moštev precej zanesljivi, tako da je odločila šele deseta serija, v kateri je neuspešno streljal Koprčan Dominik Ivkić, medtem ko je bil pri Taboru zanesljiv Nikola Nejčev.

Sežanci so pred tem v predkrogu in uvodnem kolu MNZ Koper izločili Bistrc Irbis in Izolo, za Koper pa je bil to sploh prvi nastop v pokalni sezoni 2025/26.