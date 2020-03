Polovici francoskih klubov grozi stečaj

Ljubljana – Črnogledim napovedim o vplivu pandemije koronavirusa na šport se je pridružil tudi predsednik skupine, ki zastopa nogometne klube v elitni francoski ligi Bernard Caiazzo. »Če država ne bo pomagala, bo polovica klubov v pol leta razglasila stečaj,« je povedal za radijsko postajo France Bleu Loire.



»Pet najmočnejših nogometnih lig v Evropi je doslej izgubilo štiri milijarde evrov. Francoska liga od 500 do 600 milijonov evrov,« je ocenil Caiazzo, ki je hkrati član upravnega odbora nogometnega kluba St. Etienne, pri katerem je več let igral tudi slovenski reprezentant Robert Berić.



»Zelo sem zaskrbljen nad dogodki, saj nam je vsem jasno, da se prvenstvo ne bo nadaljevalo pred 15. junijem. Dokler bo krivulja okužb v vzponu, se zagotovo ne bomo vrnili na nogometne zelenice. Ključno za preživetje klubov pa je, da se prvenstva dokončajo,« je še poudaril Caiazzo.



Francosko nogometno prvenstvo so prekinili 13. marca, torej dan pozneje, kot je to storila Nogometne zveza Slovenije. V vodstvu je PSG, ki ima ob tekmi manj ducat točk naskoka pred Marseillom, St. Etienne pa je tik na cono izpada.