»Položaj v ZDA je podoben razmeram, kakršne smo spremljali v Italiji«

Juventus ali Lazio? Ključen bo značaj nogometašev po krizi

Alessandro Del Piero se je 1. septembra 2018 udeležil tudi dobrodelnega spektakla v Biljah. FOTO: Leon Vidic

»Ne moremo se več skrivati, vsi namreč doživljamo nekaj, kar nas bo zaznamovalo in spremenilo za vselej. Osredotočiti se moramo na sedanjost, o poslovnih vizijah in ustvarjanju posla bomo razmišljali pozneje.je zelo podoben razmeram, kakršne smo spremljali več tednov prej v Italiji. Najprej je šlo za splošno podcenjevanje, nato živčnost in zmedenost, zdaj pa strah, toda tudi zavedanje o dejanjih, ki jih moramo spremeniti, in občutku za odgovornost,« je v pogovoru za dnevnik Gazzetta dello Sport ponudil zanimivo razmišljanjenekdanji zvezdnik Juventusa in italijanske nogometne reprezentance, pred dvema letoma tudi prvi zvezdnik dobrodelnega turnirja v Biljah Italijansko prvenstvo naj bi nadaljevali 31. maja, nogometaši naj bi se začeli pripravljati na vrnitev takoj po 3. maju, ko italijanska vlada predvideva odpravo karantene v določenih območjih in ob upoštevanju znanih preventivnih ukrepov. Bitka za »scudetto« je seveda povsem odprta, sajzaostaja le točko za vodilnim​​»Težko je karkoli napovedati, saj ne vemo niti tega, kaj bo sledilo čez teden dni in se podajamo v neznane vode. Kar zadeva boj za prvaka – tega bi znal odločiti nabor različnih dejavnikov. Juventus gotovo premore, toda morda bo še bolj pomembno, kdo premore v moštvu dovolj igralcev z ustreznim značajem, ki jim psihološko ne bo prišla do živega niti ta trdovratna kriza s samoizolacijo,« je prepričan Del Piero, ki se zaveda dejstva, da je tudi z nogometom povezanih ogromno ljudi: »Zdaj imamo dovolj časa za temeljit razmislek, kako naprej, morda moram pritisniti tipko za 'reset'. Kar zadeva italijanski nogomet: dobro je, da se približamo šovu, kakršnega poznamo v Ameriki, todain tekmovalnost.«