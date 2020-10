Pomemben oktober za našo reprezentanco

Ljubljana

Mario Jurčevič je igral nekoč za Olimpijo, zdaj je član Osijeka v hrvaški ligi, dočakal pa je tudi reprezentančno vabilo. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Jaka Bijol je že zbral nekaj reprezentančnih izkušenj. FOTO: Roman ŠŠipić/Delo

- Slovenska nogometna reprezentanca je danes začela priprave na tri oktobrske tekme. Izbrancev sredo v Stožicah čaka prijateljska tekma s San Marinom, potem pa še dve gostovanji v ligi narodov, in sicer na Kosovu 11. oktobra in v Moldaviji tri dni pozneje. Cilj na vseh je zmaga, kot poudarjajo v slovenskem taboru.Kek je seznam igralcev, na katere računa, objavil konec septembra, a odtlej moral opraviti nekaj sprememb. Naknadno je v izbrano vrsto povabil vezista, ki igra v dobri formi na Poljskem pri Rakowu. Ta bo dobrodošel na treningih članske vrste, saj je zaradi okužbe z novim koronavirusom moral sodelovanje odpovedatiZaradi omejitev in karantenskih zahtev Kek ni mogel poklicati niti potencialnih prišlekov iz Azije in ZDA, ki je konec tedna zadel že na peti zaporedni tekmi v dresu Chicaga. Še vedno ni nitiki se šele vrača v proces treningov, je pa spet tuOd novincev gre omenititer tudi»Zelo sem vesel tega vpoklica. To mi predstavlja neko nagrado za dosedanje delo in korak naprej v karieri,« je povedal Jurčević, ki je pred kratkim prestopil v Osijek, zdaj pa že dobil vabilo v izbrano vrsto. Kek je sicer dejal, da je o njem razmišljal že dlje časa.»Nisem pričakoval, da bo prišlo to povabilo, ampak potihoma sem pa upal, da bo. Soigralci so sicer super, večino poznam, tudi iz prve lige, z večino sem tudi igral v mlajših selekcijah, tako da ne bo težav s prilagajanjem,« je dodal Jurčević. Ta je še poudaril, da komaj čaka, da zaigra za Slovenijo: »Da pokažem, da sem tukaj z razlogom.«Slovenija je v ligi narodov že odigrala dve tekmi, obe doma, in sicer z Grčijo 0:0, z Moldavijo pa 1:0. V ligi C in skupini 3 imata po štiri točke Grčija in Slovenija, Moldavija in Kosovo pa po eno. »Točke pri tem niso najbolj pomembne. Pomembno je to, da pokažemo boljše igre kot septembra. Želja pa je vedno zmaga, tudi na sredini prijateljski tekmi. Dobro je to, da bomo več časa skupaj, da dobimo čim več kilometrine drug z drugim,« je povedal vezistki je tudi pred kratkim zamenjal delodajalca. CSKA Moskva ga je posodil Hannovru.S San Marinom so se Slovenci merili štirikrat in štirikrat zmagali (2:0, 6:0, 3:0, 5:0). S Kosovom Slovenija še ni igrala, z Moldavijo pa je igrala trikrat (1:0, 2:1, 3:0). Slovenija je na lestvici Svetovne nogometne zveze 64., Kosovo je 116., Moldavija 175., San Marino pa 210.