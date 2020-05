Ponos ob znamki »made in Germany«

München

Presenečajo ga Wernerjeve besede

tekem je zbral Rummenigge za Bayern v 10 sezonah bundeslige in dosegel 162 golov

- Povsem razumljivo je, da v dneh odštevanja do vrnitve nogometne žoge na štadione enega vodilnih evropskih tekmovanj, nemške bundeslige, ta privablja zdaj že prav globalno pozornost. In če o njej spregovori Karl-Heinz Rummenigge, legendarni reprezentant in v športni hierarhiji vodilni funkcionar Bayerna, njegove besede odmevajo še toliko bolj kot ponavadi. Tri dni pred nestrpno pričakovanim nadaljevanjem sezone je spregovoril za ugledni tednik Sport Bild.Zdaj 64-letnik je še iz dobe svojega odraščanja v Vestfaliji, kjer navijaška srca z naskokom najbolj utripajo za rumeno-črno Borussio Dortmund, občudoval polne tribune nemških nogometnih aren. Doživel jih tudi sam, saj se je vpisal v prestižno druščino največjih akterjev Bayernove nogometne zgodovine, v rdečem dresu münchenskega kluba je igral skupaj tudi z našim(poseben pogovor z njim o nemški nogometni sceni bomo objavili v naši petkovi izdaji), blestel je tudi v črno-modri opravi Interja iz Milana. V 95 reprezentančnih nastopih je zabil 45 golov, izjemno vlogo pa zdaj že dolgo opravlja v vodilnem nemškem klubu. In zato imajo njegove misli zlasti na Bavarskem posebno težo. Tokrat ni skrival ponosa ob tem, da bo prav bundesliga prva med vsemi velikimi tekmovanji, v katerih so prekinili sezono, pognala svoje kolesje.»Če gledamo zgolj iz nogometnega zornega kota, je to izjemna reč za bundesligo, da bo prva prodrla na TV zaslone po vsem svetu, gledala nas bo milijarda ljudi! Toda na to ne gledam le kot reklamo za naše prestižno nogometno tekmovanje, temveč gre za svetlo luč države in v tem primeru predvsem nemške politike, ki se je lotila izjemne poteze in postala zgled marsikomu. Ko sem bil mlad fant, je sleherna znamka 'made in Germany' po svetu ohranjala posebno mesto. V zadnjih letih to izginja, toda zdaj se Nemčija spet prek nogometa predstavlja svetu,« je ponosen vodilni mož največjega in najuspešnejšega kluba v državi.Po sedmih zaporednih šampionskih lovorikah so nogometaši Bayerna ob štirih točkah prednosti pred prvim zasledovalcem iz Dortmunda na najboljši poti k novemu krožniku, tradicionalni nagradi za nemškega nogometnega prvaka. Toda Rummenigge seveda ne razmišlja le o prihajajočih tednih do konca te nenavadne sezone, temveč tudi o prihodnosti, zato ga je presenetilo, če že ne kar zbodlo, razmišljanje odličnega napadalca Tima Wernerja, udarnega aduta tretjeuvrščenega Leipziga. Na nogometašev naslov naj bi deževale ponudbe, tudi Bavarci ne skrivajo, da bi ga radi imeli v svojih vrstah, podrobno naj bi mu sledili tudi pri Liverpoolu, kajpak s povečevalnim steklom rojaka Jürgna Kloppa.Toda 24-letni reprezentant, sicer učenec nogometne šole Stuttgarta, je pred dnevi, prav med odštevanjem do nadaljevanja sezone, jasno dejal: »Lahko da bom zapustil Leipzig in odšel v tujino, toda nikakor si ne želim k Bayernu.« Prvemu režiserju klubske politike nikakor ni bilo vseeno ob takšnih besedah, navrgel je le: »Marsikaj me več ne preseneča, a da bi nogometaš tako nastopil v javnosti zgolj na temelju govoric: ne, tega še nisem doživel ...«Obenem pa predsednik Bayernovega upravnega odbora ne skriva zadovoljstva, ker v klubu ne občutijo krize in višine pogodb ne zmanjšujejo. »Najpomembnejše je, da smo obdržali trenerjapogodbo sta podaljšalain naš novi up, to tudi pričakujem pri, želimo si, da bi pri nas ostala, ponudili smo jima zelo lepi pogodbi brez kakšnega znižanja zaradi zadnje krize ob koronavirusu,« je spregovoril o nekaterih ključnih imenih moštva, vendar ni želel govoriti o dolgo napovedovanem prihodu nemškega reprezentantaiz Manchester Cityja. Dodal pa je: »Prav spektakularnih selitev, denimoali, pa zdaj v bundesligo ne bo. Nogometna Evropa je tako kot ves svet doživela finančni šok ...«