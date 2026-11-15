Poplava rdečih kartonov v ameriškem spopadu na prijateljski tekmi (VIDEO)

Da jim, ne glede na raven tekmovanja, ni vseeno, lahko športniki pokažejo tako ali drugače. Nogometaši ameriške ekipe Red Bull New York in mehiške ekipe FC America so se odločili za prav poseben način – pretep na prijateljski tekmi. Srečanje, ki ga je Red Bull dobil s 1:0, je bilo najbolj napeto ob samem koncu tekme. Po prekršku na robu igrišča so se igralci sprli in se začeli potiskati, navijači pa so začeli na igrišče metati predmete in razvneli situacijo.

Ko se je dogajanje naposled umirilo, je sodnik razdelil kar pet rdečih kartonov. Pri domači ekipi sta ga prejela Ronald Donkor in Nehuen Benedetti, pri gostih so igrišče predčasno zapustili Emilio Lara, Ramon Juarez in Dagoberto Espinoza.

Trener Red Bulla Michael Bradley po tekmi ni bil kaj sila zaskrbljen, po njegovem mnenju tekmovalnost pritiče tudi prijateljskim tekmam: »Ljudje pogosto rečejo, da prave prijateljske tekme ne obstajajo. Igralci želijo zmagati, ne glede na tip tekme, to je del igre.«