Popolna prevlada Evrope, nemočen tudi Trump

Evropske reprezentance na svetovnem prvenstvu v nogometu prevladujejo bolj kot kadarkoli prej, hkrati pa se zdi, da gre to v nos vodilnim možem Fife – kar odpira neprijetno vprašanje razmerja moči med Evropo, Fifo in ZDA. Ob nenavadni razveljavitvi rdečega kartona Folarinu Balogunu, enemu ključnih ameriških napadalcev, dan pred tekmo proti Belgiji, se je v zadnjih dneh razgalilo, kako krhek je princip neodvisnosti nogometnih institucij in kako hitro lahko politični klic spremeni usodo turnirja.

Kolumna razkriva, kako naj bi posredovanje Donalda Trumpa pri Gianniju Infantinu sprožilo precedens, kakršnega svet ni videl več kot 70 let. Na igrišču nič novega. Evropa dokazljivo ostaja gonilna sila nogometa ne glede na zadnje dejanje letošnjega spektakla v New Yorku. V klubih in reprezentancah s stare celine se dela najbolje in najbolj organizirano. Ob tem so evropske nogometne zveze opazno enotne bolj kot kadarkoli prej, v kolumni izveste, zakaj.