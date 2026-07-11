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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Popolna prevlada Evrope, nemočen tudi Trump

Zgodba o vplivu Donalda Trumpa in Giannija Infantina na razmerje moči na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu.
Predsednik Fife Gianni Infantino je med tekmo Švice in Kolumbije prijel zastavo Egipta. Slednji je Fifi pred tem očital sojenje v korist Argentine. FOTO: Albert Gea/Reuters
Galerija
Predsednik Fife Gianni Infantino je med tekmo Švice in Kolumbije prijel zastavo Egipta. Slednji je Fifi pred tem očital sojenje v korist Argentine. FOTO: Albert Gea/Reuters
Jernej Suhadolnik
11. 7. 2026 | 05:00
5:59
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Evropske reprezentance na svetovnem prvenstvu v nogometu prevladujejo bolj kot kadarkoli prej, hkrati pa se zdi, da gre to v nos vodilnim možem Fife – kar odpira neprijetno vprašanje razmerja moči med Evropo, Fifo in ZDA. Ob nenavadni razveljavitvi rdečega kartona Folarinu Balogunu, enemu ključnih ameriških napadalcev, dan pred tekmo proti Belgiji, se je v zadnjih dneh razgalilo, kako krhek je princip neodvisnosti nogometnih institucij in kako hitro lahko politični klic spremeni usodo turnirja.

Kolumna razkriva, kako naj bi posredovanje Donalda Trumpa pri Gianniju Infantinu sprožilo precedens, kakršnega svet ni videl več kot 70 let. Na igrišču nič novega. Evropa dokazljivo ostaja gonilna sila nogometa ne glede na zadnje dejanje letošnjega spektakla v New Yorku. V klubih in reprezentancah s stare celine se dela najbolje in najbolj organizirano. Ob tem so evropske nogometne zveze opazno enotne bolj kot kadarkoli prej, v kolumni izveste, zakaj.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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