Po trinajstih letih čakanja je danes končno izšel Grand Theft Auto VI (GTA 6), eden najbolj pričakovanih naslovov v zgodovini videoiger. Nova igra podjetja Rockstar Games je navdušila milijone igralcev po svetu, med njimi pa očitno ne manjkajo niti največji nogometni zvezdniki.

Nekateri izmed njih so na družbenih omrežjih pokazali, da so jo začeli igrati takoj po izidu, drugi so že vnaprej napovedovali, da jih nekaj časa ne bo mogoče priklicati. Med najbolj neučakanimi sta bila tudi nogometaša Liverpoola in Manchester Uniteda, ki ju v nedeljo čaka veliki derbi angleškega prvenstva.

»Od 19. novembra me bo težko dobiti«

Napadalec Liverpoola Alexander Isak je že med reprezentančnim premorom priznal, da komaj čaka na izid novega GTA. Ko so ga novinarji med druženjem s švedsko reprezentanco vprašali, kakšne načrte ima za 19. november, ni skrival navdušenja.

»Mislim, da me bo od 19. novembra, ko igra izide, težko dobiti. Popolnoma se bom izoliral,« je takrat dejal 27-letni Šved.

Na dodatno vprašanje, ali si namerava zaradi igre sprostiti urnik, je z nasmehom odgovoril: »Takšen je načrt.«

Toda Isak za igranje ne bo imel prav veliko časa. Liverpool namreč že v nedeljo na Anfieldu pričakuje Manchester United, pri katerem je nad novo igro navdušen tudi Bryan Mbeumo.

Kamerunski napadalec je bil med tistimi, ki niso želeli čakati niti do jutra. Ob polnoči je na instagramu objavil fotografijo zaslona nove igre in pripisal zgolj eno besedo: »Zgodovinsko.«

Mbeumo je že pred izidom razkril, da je igro prednaročil.

»Zdaj samo še čakam. Zaradi te igre bom vsak dan ostal doma ... po treningu, seveda,« je dejal v enem od videoposnetkov.

Njegova objava pa ni vseh navdušila. Nekateri navijači Manchester Uniteda so se obregnili ob to, da Mbeumo ob polnoči igra videoigre, medtem ko se njihovo moštvo spopada z eno najtežjih kriz v zadnjih letih. Rdeči vragi so namreč šele na 18. mestu premier lige, prav v teh dneh pa jih je prevzel novi trener Mauricio Pochettino, ki ga v nedeljo čaka prva tekma na klopi Uniteda.

Courtois zaigral že ponoči, svoje dodali tudi klubi

Podobno neučakan je bil vratar madridskega Reala Thibaut Courtois, ki je prav tako že ponoči na instagramu objavil posnetek, kako v igri pristaja s helikopterjem. Belgijec je sicer že dolgo znan kot velik ljubitelj videoiger, med drugim je tudi solastnik španske e-športne organizacije DUX Gaming.

Izida se je razveselil tudi njegov soigralec Eduardo Camavinga, ki je objavil nostalgičen videoposnetek, povezan s prejšnjimi deli serije. Nič manj navdušen ni bil Barcelonin Dani Olmo, ki je delil prizor, na katerem njegov lik v igri opazuje mesto Vice City.

Priložnost za promocijo so izkoristili tudi številni evropski klubi, ki so na družbenih omrežjih objavljali vsebine v slogu priljubljene videoigre.

Bayern München je denimo primerjal obdobji GTA 5 in GTA 6 ter ob tem izpostavil nekdanjega zvezdnika Arjena Robbna in sedanjega člana moštva Michaela Oliseja. Svoje nogometaše so v like iz igre preoblekli tudi pri Milanu, PSV in Feyenoordu, medtem ko je Sunderland v svojo različico virtualnega sveta vključil Briana Brobbeyja.

O igri je bilo govora celo na novinarski konferenci francoskega Lyona. Predsednica kluba Michele Kang je zbrane pozdravila z nekoliko nenavadnim uvodom.

»Če ste mislili, da ste tukaj zaradi predstavitve GTA 6, imam za vas slabo novico. Niste na pravem mestu,« se je pošalila in priznala, da je šele pred kratkim izvedela, za kako velik svetovni fenomen gre.

Kane je Fortnite igral celo med svetovnim prvenstvom

Povezava med vrhunskimi nogometaši in videoigrami sicer ni nič novega. Že leta 2018 so se takratni nogometaši Tottenhama Dele Alli, Harry Kane in Kieran Trippier povezali z enim najbolj priljubljenih igralcev videoiger na svetu, Tylerjem »Ninjo« Blevinsom, in skupaj igrali Fortnite.

Kane je istega leta priznal, da je Fortnite igral tudi med svetovnim prvenstvom v Rusiji.

»Naj se sliši še tako neumno, ampak z igranjem Fortnita si lahko precej dobro krajšaš čas,« je takrat povedal za BBC.

Še bolj nenavadna zgodba pa se je septembra letos pripetila zvezdniku Chelseaja Coleu Palmerju. Anglež je na platformi Twitch v živo pretakal igranje novega EA Sports FC 27, čeprav za javno prikazovanje igre še ni potekel dogovorjeni embargo.

Prenos so zato prekinili, njegov račun na Twitchu pa začasno blokirali.

Palmer se je na kazen odzval v svojem slogu. »Ljudem sem samo dal, kar so želeli. Prosim, odblokirajte me,« je zapisal na instagramu.