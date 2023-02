Popotnica za Maroko zmaga in poškodbe

Real še ni vrgel puške v koruzo. V sinočnjem dvoboju 17. kola je prmagal Valencio in zadržal zaostanek petih točk za Barcelono. Madridčani so v drugem polčasu strli tekmece (2:0, Marco Asensio, Vinicius ml.), ki so ušli polomu zahvaljujoč neučinkovitosti Realovih nogometašev. Gostje so tekmo končali z desetimi igralci po izključitvi Gabriela Pauliste (72).

Realov naporni mesec, v katerem ga čaka tudi svetovno klubsko prvenstvo, ki se je že začelo v Maroku, se spreminja v peklenskega. Trenerju Carlu Ancelottiju zmanjkuje igralcev. Od 23, ki jih ima na voljo, lahko računa le na 19 prvokategornikov, če so zdravi. Seznam poškodovanih pa se je po dvoboju podaljšal še za dve imeni: za Brazilca Ederja Militaa in Karima Benzemaja, ki sta se pridružila Daniju Carvajalu, Lucasu Vazquezu, Aurelienu Tchouameniju, Davidu Alabi in Ferlandu Mendyju.

Real Madrid bo v Maroku naskakoval rekordni peti naslov, v polfinaln, 8. t. m., pa se bo pomeril z ameriškim prvakom Seattlom ali afriškim zmagovalcem lige prvakov, egiptovskim Al Ahlyjem. Njun dvoboj bo jutri. Al Ahly je v prvi tekmi klubskega mundiala s 3:0 premagal prvaka Oceanije Auckland.