Poraz Benjamina Verbiča, zvečer preizkušnja za Simona Rožmana

Kijev - Med tistimi, ki po pandemiji koronavirusa že igrajo so Ukrajinci, prav v njihovem nogometnem prvenstvu pa je bil tokrat na sporedu derbi najboljših ekip, Šahtarja iz Donjecka in Dinama iz Kijeva. Resda je bil Šahtar domačin, toda v nesrečnem Donjecku, središču ukrajinsko-ruskih spopadov v zadnjih letih, so zato ostali brez tekem, zdaj pa je bil veliki dvoboj brez gledalcev kar v Kijevu. Toda to Šahtarja ni zmotilo, zmagal je s 3:1 (1:1), slovenski reprezentant Benjamin Verbič je za Dinamo igral celo tekmo.



Kijevčani so prek Vitalija Bujaljskija v 38. minuti sicer povedli, a že minuto pozneje je Marlos izenačil. V drugem delu je v 67. minuti Marlos dosegel svoj drugi gol na tekmi, končni izid pa je v 74. minuti postavil Marcos Antonio.



Šahtar je z zmago storil še en korak k naslovu državnega prvaka, pred drugouvrščenim Dinamom ima osem kol pred koncem že 16 točk prednosti.



Iz slovenskega zornega kota pa bo zanimiv tudi današnji večerni dvoboj v soseščini. Potem ko je Lokomotiva z zmago s 3:1 sinoči v Koprivnici izločila domači Slaven, gre napet dvoboj pričakovati v eni od klasik hrvaškega nogometa. Rijeka bo pod vodstvom uspešnega slovenskega trenerja Simona Rožmana vizum finala lovila proti Osijeku.