Porazen štart gostiteljev v nemškem prvenstvu – ena zmaga v devetih tekmah

1 pičlo zmago v prvih devetih tekmah so zabeležili gostitelji, le Borussia je dobila derbi s Schalkejem, potem ko je bil neuspešen tudi Werder v sinočnji tekmi z Leverkusnom (1:4).



Brez Dortmunda klavrna bilanca 0-3-5!

Kai Havertz je zabil sinoči dva gola že v prvem polčasu in se takole poveselil s soigralci. FOTO: Reuters



Sodniki dokazano pod vplivom polnih tribun

Sodnik Deniz Aytekin je lahko med derbijem v Dortmundu v miru čakal na sporočilo videosodnika. FOTO: AFP

Prvo kolo nogometne bundeslige ni prineslo le rekordne gledanosti TV prenosov tekem in olajšanja za nogometno družino, pač pa sporoča še več. Neme tribune očitno manj vplivajo na odločitve sodnikov kot polni štadioni. To so v preteklosti že dokazali tudi empirično, vnovič pa se je potrdilo v 26. kolu bundeslige. V soboto, nedeljo in ponedeljek je zmagal le en gostitelj –Kdor si vsaj občasno ogleda nogometno tekmo nižje ravni v Sloveniji ali sosednjih državah, ve, kako pomembno za končni uspeh je igrati tekmo doma, torej na svojem štadionu in pred svojimi navijači. Enako je na najvišji ravni, posebej v ligah, ki jih spremlja veliko gledalcev. Ne gre za to, da bi sodniki a priori delili rumene kartone gostom, domačim pa pogledali skozi prste pri ofsajd položajih v napadu, toda v resnici obstaja več študij, ki razkrivajo, da, ki ga s tribune nanj vršijo glasni navijači.Če odmislimo razplet porurskega derbija med Borussio in Schalkejem v Dortmundu, ki je zanesljivo pripadel rumeno-črni lahki konjenici mladeničev (4:0), so gostitelji v resnici odpovedali na vseh preostalih tekmah. Dortmund pač premore resnično vrhunsko nadarjeno zasedbo, v kateri izstopa 19-letni, morda kmalu napadalec enega od najbogatejših klubov v Evropi.Drugi? Do sinočnje tekme v Bremnu smo zabeležili izide 1:1, 0:3, 0:0, 1:2, 1:3, 2:2 in nazadnje 0:2, ko je Bayern v nedeljo zvečer rutinirano zmagal na gostovanju v Berlinu. Tudi sinoči smo videli domači poraz Werderja (1:4). Brez Dortmunda gre torej za medsebojno bilanco gostiteljev in gostov 0-3-5 inTudi Borussiin trener Lucien Favre je priznal, da je bilo tako nogometašem kot njemu nenavadno, toda dodal, da je v resnici ključna ustrezna psihološka priprava na tekmo. »Saj veste: navijači ustvarjajo hrup, ki vpliva na vse, najmočneje pa na igralce. Igralci zdaj niso občutili razlike, če so povsem zgrešili podajo ali pa zabili vrhunski gol. Odlično je, da lahko spet igramo nogomet, ob tem pa močno pogrešamo svoje navijače,« je zatrdil Favre.Zgovorni so tudi nekateri primerjalni podatki. V 224 tekmah pred marčevskim zaprtjem bundeslige so sodnikiin jim pokazali. Tokrat ni bilo opaznejše razlike. Podobne rezultate je dobil tudi španski profesor, ki je ugotovil, da sodniki odmerijo 30 odstotkov krajši dodatek k tekmi, kadar domača ekipa vodi za en gol. In obratno, določijo za 35 % daljši dodatek, če gol odrešitve lovijo prav domači. Več je gledalcev na štadionu, močneje drži ta hipoteza.Bomo prišli do trenutka, ko bodo prazne tribune – to je začasna nogometna realnost – pomenile, da ne obstaja več prednost domačega igrišča? Za takšno trditev je vendarle preuranjeno, treba bo počakati najmanj še nekaj naslednjih kol. Konec tega tedna najbrž ne bo »slabše« za domače, kot je bilo ob majski premieri. Če ne drug, boigral doma, ki bo v derbiju gostiliz Frankfurta. Prva tekma bo že v petek, ko bodo igrali privlačen berlinski derbivs