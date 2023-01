Poraženi nogometaši Liverpoola le nemočno napadali gostitelje

Brentford in Liverpool sta odprla 19. kolo v angleškem nogometnem prvenstvu. Domačini so prikazali odlično igro, nevarni so bili predvsem iz protinapadov in podaj iz kota, ter slavili zmago s 3:1. S tem so skočili na sedmo mesto na ligaški lestvici tik za Liverpool z dvema točkama manj, a tekmo več.

Brentford se je vse od začetka dvoboja proti letos neprepričljivemu Liverpoolu dobro držal. Varovanci Thomasa Franka so bili tisti, ki so tudi prvi povedli v 19. minuti. Po kotu z desne strani igrišča je žoga nesrečno zadela Liverpoolovega branilca Ibrahima Konateja in končala za hrbtom vratarja Alissona.

Več golov razveljavili zaradi ofsajda

Slabo postavljanje nogometašev Liverpoola ob nasprotnikovem izvajanju kota z desne strani se je ponavljalo skozi celoten prvi polčas. Le šest minut kasneje so domačini znova zadeli po kotu, a je tokrat stranski sodnik zadetek pravilno razveljavil zaradi prepovedanega položaja Yoana Wisse. V 40. minuti je imel Brentford na voljo nov kot z desne strani, s katerega so zadeli še tretjič. A tudi tokrat so sodniki po ogledu videoposnetka gol razveljavili, saj je žoga po strelu Wisse zadela Bena Meeja, ki je stal v prepovedanem položaju.

Liverpoolov vratar Alisson in danski trener Brentforda Thomas Frank. FOTO: Adrian Dennis/AFP

A nogometaši Brentforda na čelu z Wisso se niso zaustavljali in dve minuti kasneje je reprezentant Demokratične republike Kongo vendarle dočakal regularen zadetek, ko je bil najvišji po predložku Mathiasa Jensena. Alisson je strel sicer obranil, a je žoga že pred tem v celoti prešla golovo črto in Brentford je na odmor odšel z dvema zadetkoma prednosti.

Trener Liverpoola Jürgen Klopp FOTO: Toby Melville/Reuters

V nadaljevanje so nogometaši Liverpoola krenili napadalneje in hitro prišli do znižanja rezultata. Najprej je zadel Darwin Nunez, a je bil tudi njegov gol zaradi nedovoljenega položaja razveljavljen. Trenutek za tem pa je predložek Trenta Alexandra-Arnolda v gol pretvoril Alex Oxlade-Chamberlain. Pritisk Liverpoola je Brentford zdržal vse do konca, zmago in tri točke pa je v 84. minuti potrdil Bryan Mbeumo.