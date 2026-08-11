Poročal o prestopu Musiale h Galatasarayu, nato ga je odpeljala policija

Prestopne govorice so sestavni del nogometnega poletja, v Turčiji pa je ena od njih dobila precej resnejši epilog. Policija je v Istanbulu pridržala športnega novinarja Burhana Cana Terzija, potem ko je poročal, da se Jamal Musiala približuje prestopu iz Bayerna h Galatasarayu.

Terzi, ki že vrsto let spremlja Galatasaray, je trdil, da se turški velikan resno pogaja za prihod nemškega reprezentanta. Galatasaray je njegove navedbe dvakrat odločno zanikal in javnost opozoril, naj ne verjame neresničnim informacijam o klubskih prestopnih aktivnostih. Novinar kljub temu ni odstopil od zgodbe in je vztrajal, da zaupa svojim virom.

Primer je nato dobil nepričakovan pravni zasuk. Turške oblasti so proti Terziju uvedle preiskavo zaradi suma javnega širjenja zavajajočih informacij. Policisti so ga pridržali in odpeljali na sedež istanbulske policije, kjer je moral pojasniti svoje navedbe.

Po zaslišanju je bil Terzi priveden pred sodišče, kjer je podal izjavo, nato pa so ga izpustili na prostost. Turški mediji primer opisujejo kot enega prvih odmevnih primerov uporabe tamkajšnje zakonodaje proti dezinformacijam zaradi poročanja o nogometni tržnici.

Dogajanje je sprožilo precej odzivov tudi zunaj Turčije. Na družbenih omrežjih so se pojavile številne šale o tem, kaj bi takšen pristop pomenil za novinarje, specializirane za prestope, med njimi tudi za najbolj znanega med njimi, Fabrizia Romana.

Musiala medtem ostaja nogometaš Bayerna, Galatasaray pa je zgodbo o njegovem skorajšnjem prihodu v Istanbul kategorično zavrnil.