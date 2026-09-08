Nova era madridskega Reala: manj lepote, več Mourinhevih žrtev

Jose Mourinho se v Madrid vrača v trenutku, ko je liga prvakov prvič po trinajstih zaporednih sezonah brez Pepa Guardiole, kar tekmovanju odvzame njegov prepoznavni obraz, toda hkrati odpre prostor novi, oziroma stari karizmi. V 35. sezoni najmočnejšega klubskega tekmovanja, v kateri bo Paris Saint-Germain branil drugi zaporedni naslov, bo Portugalec znova na svojem »najljubšem peskovniku« – na klopi petnajstkratnega evropskega prvaka Reala Madrida, ki od njega brez zadržkov pričakuje 16. zvezdico.

Uvodni obračun z Interjem, klubom njegove trojne krone iz leta 2010, prinaša simboliko in pritisk hkrati, saj Florentino Perez po dveh sušnih sezonah odkrito zahteva vrnitev lovorik. V ospredju ni le taktična plat, temveč tudi Mourinhova sposobnost »preoblikovanja človeških duš«, kot jo opisujejo poznavalci, vprašanje pa je, ali lahko v času zvezdniških egov in finančnega ferpleja znova zgradi zmagovalno kulturo, kot jo je nekoč. Članek razkriva, kaj pomeni ta sezona za Real, Mourinha in celotno hierarhijo evropskega nogometa.