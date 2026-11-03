Portret: Anglež, ki je šokiral tudi Messija in Yamala

Bayern je pod vodstvom Vincenta Kompanyja znova zavladal Nemčiji, prav Harry Kane je postal osrednji obraz njegovega preporoda. V sezoni 2025/26 je za klub in reprezentanco na 65 tekmah dosegel kar 73 golov, od tega 61 za Bayern. Nemški naslov, pokalna lovorika, superpokal, evropski zlati čevelj in tretje mesto Anglije na svetovnem prvenstvu so dopolnili zbirko dosežkov. Samo v ligi prvakov je dosegel 14 golov. Takšnih številk ne dosežeš s čakanjem na uporabne podaje soigralcev.

Kane tudi zunaj igrišča ne ustreza predstavi o sodobnem superzvezdniku. Njegova žena Katie Goodland ni nekdanja manekenka, ki bi jo spoznal na mondeni zabavi, temveč prijateljica iz otroštva. Spoznala sta se pri štirih letih v osnovni šoli Larkswood v londonskem Chingfordu, odraščala v isti soseski in se kot najstnika zaljubila. Leta 2019 sta se poročila in imata štiri otroke: Ivy, Vivienne, Louisa in Henryja. Več o njegovi ...