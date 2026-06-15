Portret: Pedri želi med legende kot nekoč Xavi in Iniesta

»Ogrevanja« je konec, svetovno prvenstvo v nogometu bosta odprla tudi prva favorita za lovoriko – v torek Francija, že danes (18) Španija. Iberska reprezentanca naj bi sprejela »lahkoten« prvi izziv, njen tekmec bodo Zelenortski otoki. V današnjem nogometu nikogar ni modro podceniti, toda Španci kljub temu pogledujejo naprej in polemizirajo o tem, kdo je njihov največji adut za prvo lovoriko po šampionskem mundialu 2010 v Južni Afriki.

Največ pozornosti žanje mladi globalni super zvezdnik Lamine Yamal, toda v osrčju ekipe je tudi njegov klubski soigralec Pedri, programirani naslednik legendarnih Xavija in Andresa Inieste, nemara že danes eden najboljših vezistov na svetu. Pedri, Rodri in Fabian Ruiz so strahovito močna naveza v sredini španske ekipe. Kdo je Pedri, fant, ki ...