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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Portret: Pedri želi med legende kot nekoč Xavi in Iniesta

Svetovno prvenstvo začenja reprezentanca Španije, ki sodi na vrh favoritov. Španska igra temelji na vezistu Pedriju.
Odlični vezist Pedri med zadnjim treningom španske reprezentance v Atlanti. FOTO: Brett Davis/Reuters
Galerija
Odlični vezist Pedri med zadnjim treningom španske reprezentance v Atlanti. FOTO: Brett Davis/Reuters
Jernej Suhadolnik
15. 6. 2026 | 05:00
4:50
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»Ogrevanja« je konec, svetovno prvenstvo v nogometu bosta odprla tudi prva favorita za lovoriko – v torek Francija, že danes (18) Španija. Iberska reprezentanca naj bi sprejela »lahkoten« prvi izziv, njen tekmec bodo Zelenortski otoki. V današnjem nogometu nikogar ni modro podceniti, toda Španci kljub temu pogledujejo naprej in polemizirajo o tem, kdo je njihov največji adut za prvo lovoriko po šampionskem mundialu 2010 v Južni Afriki.

Največ pozornosti žanje mladi globalni super zvezdnik Lamine Yamal, toda v osrčju ekipe je tudi njegov klubski soigralec Pedri, programirani naslednik legendarnih Xavija in Andresa Inieste, nemara že danes eden najboljših vezistov na svetu. Pedri, Rodri in Fabian Ruiz so strahovito močna naveza v sredini španske ekipe. Kdo je Pedri, fant, ki ...

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XaviAndres IniestaPedriLamine YamalŠpanska nogometna reprezentancaSP 2026svetovno prvenstvo v nogometu

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