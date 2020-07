Portu 29. naslov prvaka

Porto - Nogometaši Porta so osvojili 29. naslov portugalskega prvaka, potem ko so na domačem stadionu sinoči z 2:0 premagali Sporting iz Lizbone, za katerega igra slovenski reprezentant Andraž Šporar. Gola za zmago sta na zmajevem stadionu dosegla Danilo Pereira v 65. minuti ter Moussa Marega, ki je bil uspešen v sodnikovem dodatku.



Porto je za naslov sicer potreboval le remi proti tretjeuvrščenemu Sportingu, saj ga drugouvrščena Benfica dva kroga pred koncem tako ne more več ujeti. Benfica in Porto se bosta srečala še v finalu portugalskega pokala 1. avgusta.



Sportingu iz Lizbone, za katerega je Šporar odigral celo tekmo, toda na peti zaporedni tekmi ni dosegel gola, z le dvema točkama sledi Sporting Braga. Portugalska liga je bila prva po koronavirusnem premoru, ki je nadaljevala tekmovanje za zaprtimi vrati.