Portugalci brez Ronalda do nove zmage, še ena ničla Srbov

Portugalska nogometna reprezentanca nadaljuje zmagoviti pohod v ligi narodov. V 4. kolu je še drugič v tem ciklu z 2:1 premagala Norveško in ostala pri stoodstotnem izkupičku. V Portu je bila znova uspešna brez svojega največjega zvezdnika Cristiana Ronalda.

Norvežani so sicer prešli v vodstvo v 36. minuti. Martin Odegaard je s prostega strela z leve strani poslal žogo na rob kazenskega prostora, kjer jo je Kristoffer Ajer z odličnim prvim dotikom pripravil za strel in nato z natančnim udarcem v loku poslal v daljši kot. Diogo Costa je bil brez možnosti.

A veselje gostov je trajalo le štiri minute. Nuno Mendes je z leve strani poslal dolg in natančen predložek proti robu kazenskega prostora, kjer je Joao Cancelo pravočasno stekel v prazen prostor in z močnim udarcem zadel za izenačenje. Za popoln preobrat je v 79. minuti poskrbel Goncalo Ramos. Vitinha je s podajo našel Joaa Felixa, ta pa je z natančnim posredovanjem omogočil napadalcu Milana, da je žogo preusmeril čez norveškega vratarja Egila Selvika in jo poslal v mrežo. Portugalci so sicer končnico odigrali z igralcem manj, saj je bil Francisco Conceicao v 86. minuti izključen po drugem rumenem kartonu.

Goncalo Ramos je zadel za zmago Portugalske. FOTO: Miguel Riopa/AFP

Danska strla Wales

V Cardiffu je Wales dolgo uspešno ustavljal Dance, vendar so Skandinavci v 75. minuti vendarle prišli do zaslužene zmage. Rasmus Hojlund je z bele točke vratarja Dannyja Warda poslal v napačno smer in žogo mirno poslal v spodnji desni kot. Ward je enajstmetrovko zakrivil s prekrškom nad Gustavom Isaksenom. Portugalska tako ostaja trdno na vrhu skupine A4.

Bolj izenačeno je bilo v skupini A2, v kateri je Nemčija pod vodstvom novega selektorja Jürgna Kloppa v Solunu gostovala pri Grčiji. Nemci so na prejšnji tekmi premagali Srbijo z 2:0, proti Grkom pa so po domačem porazu z 0:1 tokrat ostali brez zmage. Jonathan Burkardt je sicer v 32. minuti zatresel mrežo, vendar so zadetek po ogledu videoposnetka razveljavili. Tekma se je razpletla brez golov.

Na drugi tekmi skupine je Nizozemska premagala Srbijo s 2:1. Gostitelji so povedli v 31. minuti, ko je Teun Koopmeiners s prostega strela z desne strani poslal žogo skozi množico igralcev in presenetil srbskega vratarja. Gostje so odgovorili hitro. Že štiri minute pozneje je po kombinaciji Alekse Terzića in Dušana Tadića prvi poslal predložek v kazenski prostor, Mihajlo Cvetković pa je preskočil Koopmeinersa in z glavo dosegel svoj prvi reprezentančni zadetek.

Nizozemci so zmago potrdili v 72. minuti, ko je zadel Joshua Zirkzee. Grčija in Nizozemska imata zdaj po osem točk, Nemčija pet, Srbija pa je doživela že četrti poraz.

Srbi so doživeli nov poraz. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Avstrija ostaja na vrhu

V skupini B3 se je Avstrija v Prištini razšla s Kosovom z neodločenim izidom 1:1 in ostala na vrhu z osmimi točkami. Oba zadetka sta padla v drugem polčasu. Kosovo je v 70. minuti v vodstvo popeljal Fisnik Asllani, nekdanji član dunajske Austrie, četrt ure pozneje pa je za Avstrijo izenačil rezervist Christoph Lang.

Na drugi tekmi skupine sta se Irska in Izrael razšla z enakim izidom. Irci so povedli v 39. minuti, ko je z enajstmetrovke zadel Troy Parrott, dve minuti po odmoru pa je izenačil Dor Peretz. Kosovo in Irska imata po pet točk, Izrael pa ostaja na dnu skupine.