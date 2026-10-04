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Nogomet

Portugalci brez Ronalda do nove zmage, še ena ničla Srbov

Nemški nogometaši so pod vodstvom selektorja Jürgna Kloppa proti Grkom v ligi narodov iztržili zgolj točko.
Joshua Zirkzee je zabil zmagoviti gol za Nizozemsko proti Srbiji. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Galerija
Joshua Zirkzee je zabil zmagoviti gol za Nizozemsko proti Srbiji. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters
M. Š., STA
4. 10. 2026 | 23:31
4. 10. 2026 | 23:48
4:16
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Portugalska nogometna reprezentanca nadaljuje zmagoviti pohod v ligi narodov. V 4. kolu je še drugič v tem ciklu z 2:1 premagala Norveško in ostala pri stoodstotnem izkupičku. V Portu je bila znova uspešna brez svojega največjega zvezdnika Cristiana Ronalda.

Norvežani so sicer prešli v vodstvo v 36. minuti. Martin Odegaard je s prostega strela z leve strani poslal žogo na rob kazenskega prostora, kjer jo je Kristoffer Ajer z odličnim prvim dotikom pripravil za strel in nato z natančnim udarcem v loku poslal v daljši kot. Diogo Costa je bil brez možnosti.

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Selektorju Boštjanu Cesarju je vidno odleglo

A veselje gostov je trajalo le štiri minute. Nuno Mendes je z leve strani poslal dolg in natančen predložek proti robu kazenskega prostora, kjer je Joao Cancelo pravočasno stekel v prazen prostor in z močnim udarcem zadel za izenačenje. Za popoln preobrat je v 79. minuti poskrbel Goncalo Ramos. Vitinha je s podajo našel Joaa Felixa, ta pa je z natančnim posredovanjem omogočil napadalcu Milana, da je žogo preusmeril čez norveškega vratarja Egila Selvika in jo poslal v mrežo. Portugalci so sicer končnico odigrali z igralcem manj, saj je bil Francisco Conceicao v 86. minuti izključen po drugem rumenem kartonu.

Goncalo Ramos je zadel za zmago Portugalske. FOTO: Miguel Riopa/AFP
Goncalo Ramos je zadel za zmago Portugalske. FOTO: Miguel Riopa/AFP

Danska strla Wales

V Cardiffu je Wales dolgo uspešno ustavljal Dance, vendar so Skandinavci v 75. minuti vendarle prišli do zaslužene zmage. Rasmus Hojlund je z bele točke vratarja Dannyja Warda poslal v napačno smer in žogo mirno poslal v spodnji desni kot. Ward je enajstmetrovko zakrivil s prekrškom nad Gustavom Isaksenom. Portugalska tako ostaja trdno na vrhu skupine A4.

Bolj izenačeno je bilo v skupini A2, v kateri je Nemčija pod vodstvom novega selektorja Jürgna Kloppa v Solunu gostovala pri Grčiji. Nemci so na prejšnji tekmi premagali Srbijo z 2:0, proti Grkom pa so po domačem porazu z 0:1 tokrat ostali brez zmage. Jonathan Burkardt je sicer v 32. minuti zatresel mrežo, vendar so zadetek po ogledu videoposnetka razveljavili. Tekma se je razpletla brez golov.

Na drugi tekmi skupine je Nizozemska premagala Srbijo s 2:1. Gostitelji so povedli v 31. minuti, ko je Teun Koopmeiners s prostega strela z desne strani poslal žogo skozi množico igralcev in presenetil srbskega vratarja. Gostje so odgovorili hitro. Že štiri minute pozneje je po kombinaciji Alekse Terzića in Dušana Tadića prvi poslal predložek v kazenski prostor, Mihajlo Cvetković pa je preskočil Koopmeinersa in z glavo dosegel svoj prvi reprezentančni zadetek.

Nizozemci so zmago potrdili v 72. minuti, ko je zadel Joshua Zirkzee. Grčija in Nizozemska imata zdaj po osem točk, Nemčija pet, Srbija pa je doživela že četrti poraz.

Srbi so doživeli nov poraz. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Srbi so doživeli nov poraz. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Avstrija ostaja na vrhu

V skupini B3 se je Avstrija v Prištini razšla s Kosovom z neodločenim izidom 1:1 in ostala na vrhu z osmimi točkami. Oba zadetka sta padla v drugem polčasu. Kosovo je v 70. minuti v vodstvo popeljal Fisnik Asllani, nekdanji član dunajske Austrie, četrt ure pozneje pa je za Avstrijo izenačil rezervist Christoph Lang.

Na drugi tekmi skupine sta se Irska in Izrael razšla z enakim izidom. Irci so povedli v 39. minuti, ko je z enajstmetrovke zadel Troy Parrott, dve minuti po odmoru pa je izenačil Dor Peretz. Kosovo in Irska imata po pet točk, Izrael pa ostaja na dnu skupine.

Christoph Lang je izenačil za Avstrijo. FOTO: Armend Nimani/AFP
Christoph Lang je izenačil za Avstrijo. FOTO: Armend Nimani/AFP

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