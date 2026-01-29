Portugalci čakajo na Slovence

Slovenska nogometna reprezentanca v futsalu je na evropskem prvenstvu dosegla, kar je želela: pred današnjo zadnjo tekmo v skupini C v polnih Stožicah (17.30) proti Belorusiji je v položaju, ko ji lahko le čudež prepreči napredovanje v po letih 2014 ter 2018 že tretje četrtfinale. V Tivoliju, kjer bo tekma ob istem času, morajo Belgijci premagati Špance, nesporne favorite v skupini, hkrati pa morajo Slovenci izgubiti z najslabšo reprezentanco v skupini.

O najslabšem možnem scenariju v našem taboru ne razmišljajo niti pod razno. Beloruse spoštujejo, a hkrati so dovolj zbrani in samozavestni, da si priigrajo napredovanje med osem najboljših, kjer jih že čakajo prvi favoriti prvenstva Portugalci, ki so se že uvrstili v četrtfinale.

»Belorusi imajo izvrstne posameznike, saj igrajo tudi v močni ruski ligi,« je opozoril najboljši igralec dramatične tekme proti Belgiji (5:4) Matej Fideršek. Selektor Tomislav Horvat je odkril, kaj bo ena od njegovih najbolj zahtevnih odločitev.

Selektor Tomislav Horvat je prepričan, da Belorusija ni slabša od Belgije. FOTO: Simon Pelko

»Ne vem še, kdo bo branil, ampak vratar mora biti najboljši posameznik. Pred prvenstvom je bil načrt, da bo prvo tekmo branil Nejc Berzelak, drugo pa Marko Peček,« je povedal Horvat, ki je šel, kot igralci, čez čustveno povsem drugačni tekmi. Španci so Slovence hitro postavili na realna tla, proti Belgijcem pa so trepetali do zadnjih sekund.

»Belorusija je le drugačna od Belgije, toda ni slabša,« je ocenil moč tekmecev, ki so bili v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v svoji skupini boljši tudi od Italijanov, slovenski selektor. Na prvih dveh tekmah niso zabili gola, proti Belgijcem so izgubili z 0:4, proti Špancem z 0:2.

Jeremy Bukovec (v sredini) je na euru izjemno motiviran. FOTO: Uefa

Tudi kapetan Igor Osredkar je previden in opozarja, da morajo ohraniti popolno osredotočenost. »Čaka nas izredno kakovostna ekipa, ki je tudi telesno močna. Z Belgijo so izgubili, a so bili boljši. Svojo kakovost so pokazali tudi proti Španiji. Pred nami je velika preizkušnja, a verjamem v ekipo, v fante in v polne Stožice, ki nam bodo pomagale do uspeha,« je povedal 39-letni rekorder po številu nastopov in golov za Slovenijo.

21. tekmo bo drevi igrala Slovenija na evropskih prvenstvih. Bilanca je naslednja: tri zmage in 14 porazov.

Za slovenskega reprezentanta Tea Turka, ki je proti Belgijcem dosegel svoj prvi gol za Slovenijo, je bil ponedeljek poseben dan. Rodila se mu je hčerka.

Slovenija in Belorusija sta se doslej pomerili le enkrat, in sicer leta 1995, ko je bila v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo boljša Slovenija s 3:2.