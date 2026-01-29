  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Portugalci čakajo na Slovence

    V Stožicah danes odločilna tekma Slovenije za preboj v četrtfinale evropskega prvenstva v futsalu. Belorusija še brez točke in gola.
    Slovence le še tekma proti Belorusom loči od napredovanja med osem najboljših na evropskem prvenstvu v futsalu. Foto Nzs/m24.si Nzs/m24.si
    Galerija
    Slovence le še tekma proti Belorusom loči od napredovanja med osem najboljših na evropskem prvenstvu v futsalu. Foto Nzs/m24.si Nzs/m24.si
    Gorazd Nejedly
    29. 1. 2026 | 05:30
    3:20
    A+A-

    Slovenska nogometna reprezentanca v futsalu je na evropskem prvenstvu dosegla, kar je želela: pred današnjo zadnjo tekmo v skupini C v polnih Stožicah (17.30) proti Belorusiji je v položaju, ko ji lahko le čudež prepreči napredovanje v po letih 2014 ter 2018 že tretje četrtfinale. V Tivoliju, kjer bo tekma ob istem času, morajo Belgijci premagati Špance, nesporne favorite v skupini, hkrati pa morajo Slovenci izgubiti z najslabšo reprezentanco v skupini.

    O najslabšem možnem scenariju v našem taboru ne razmišljajo niti pod razno. Beloruse spoštujejo, a hkrati so dovolj zbrani in samozavestni, da si priigrajo napredovanje med osem najboljših, kjer jih že čakajo prvi favoriti prvenstva Portugalci, ki so se že uvrstili v četrtfinale.

    »Belorusi imajo izvrstne posameznike, saj igrajo tudi v močni ruski ligi,« je opozoril najboljši igralec dramatične tekme proti Belgiji (5:4) Matej Fideršek. Selektor Tomislav Horvat je odkril, kaj bo ena od njegovih najbolj zahtevnih odločitev.

    Selektor Tomislav Horvat je prepričan, da Belorusija ni slabša od Belgije. FOTO: Simon Pelko
    Selektor Tomislav Horvat je prepričan, da Belorusija ni slabša od Belgije. FOTO: Simon Pelko

    »Ne vem še, kdo bo branil, ampak vratar mora biti najboljši posameznik. Pred prvenstvom je bil načrt, da bo prvo tekmo branil Nejc Berzelak, drugo pa Marko Peček,« je povedal Horvat, ki je šel, kot igralci, čez čustveno povsem drugačni tekmi. Španci so Slovence hitro postavili na realna tla, proti Belgijcem pa so trepetali do zadnjih sekund.

    »Belorusija je le drugačna od Belgije, toda ni slabša,« je ocenil moč tekmecev, ki so bili v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v svoji skupini boljši tudi od Italijanov, slovenski selektor. Na prvih dveh tekmah niso zabili gola, proti Belgijcem so izgubili z 0:4, proti Špancem z 0:2.

    Jeremy Bukovec (v sredini) je na euru izjemno motiviran. FOTO: Uefa
    Jeremy Bukovec (v sredini) je na euru izjemno motiviran. FOTO: Uefa

    Tudi kapetan Igor Osredkar je previden in opozarja, da morajo ohraniti popolno osredotočenost. »Čaka nas izredno kakovostna ekipa, ki je tudi telesno močna. Z Belgijo so izgubili, a so bili boljši. Svojo kakovost so pokazali tudi proti Španiji. Pred nami je velika preizkušnja, a verjamem v ekipo, v fante in v polne Stožice, ki nam bodo pomagale do uspeha,« je povedal 39-letni rekorder po številu nastopov in golov za Slovenijo.

    21.

    tekmo bo drevi igrala Slovenija na evropskih prvenstvih. Bilanca je naslednja: tri zmage in 14 porazov.

    Za slovenskega reprezentanta Tea Turka, ki je proti Belgijcem dosegel svoj prvi gol za Slovenijo, je bil ponedeljek poseben dan. Rodila se mu je hčerka.

    Slovenija in Belorusija sta se doslej pomerili le enkrat, in sicer leta 1995, ko je bila v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo boljša Slovenija s 3:2.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Futsal

    Slovenci do prve zmage na euru proti Belgiji

    Slovenska reprezentanca v futsalu je v 2. krogu predtekmovanja v skupini C premagala Belgijo s 5:4. V četrtek z Belorusijo za četrtfinale.
    Rok Tamše 26. 1. 2026 | 22:12
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Futsal Euro 2026

    Kapetanov glas odmeval v Stožicah, danes bo Slovenija prava

    Slovenska reprezentanca v futsalu proti Španiji prebila led, danes proti Belgiji zmaga že nujna. Lep obisk v Stožicah.
    Nejc Grilc 26. 1. 2026 | 05:15
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    EP v futsalu

    Španija premagala Slovenijo, izjemna kulisa v polnih Stožicah

    Na evropskem prvenstvu v futsalu so odigrali tekme 1. kola skupinskega dela tekmovanja. Ob Špancih prepričljivi tudi evropski prvaki Portugalci.
    Matic Rupnik 23. 1. 2026 | 21:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Pred evropskim prvenstvom v futsalu

    V futsalu si lahko čarovnik

    Začelo se bo v Litvi in Latviji, nadaljevalo in sklenilo v Sloveniji, ki v mikro sorodniku najpomembnejše nepomembne stvari na svetu upa na polfinale
    Grega Kališnik 18. 1. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Meje verske svobode

    Katoliški cerkvi bi zaprli vrata politike, vlada zavita v molk

    Ker je Katoliška cerkev sestavni del tuje države, bi jo predlagatelji zakonskih sprememb radi izločili iz slovenske politike.
    Novica Mihajlović 28. 1. 2026 | 16:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Senzacionalno slovo

    Šok v Celju, Albert Riera pomahal v slovo, izbral ga je Eintracht iz Frankfurta

    Ponudbe enega največjih nemških klubov, ki v tej sezoni igra v ligi prvakov, Majorčan ni mogel zavrnti. Celje z zajetno odškodnino, a brez trenerja.
    Gorazd Nejedly 27. 1. 2026 | 21:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Pravda

    Župan poslanki očita, da ga je ponižala, zato od nje zahteva denar in opravičilo

    Zaradi nezdružljivosti funkcij se je moral Janez Magyar 23. decembra leta 2022 dokončno posloviti od poslanskega stolčka.
    Aleksander Brudar 28. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Več iz teme

    StožiceFutsal Euro 2026BelorusijaSlovenijaTomislav Horvat

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Razno
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Slastni domači kruhki v 15 minutah, ki so viralen spletni hit

    Tale recept je tako priročen in slasten, da ga številni pripravljajo znova in znova in znova.
    Kaja Berlot 29. 1. 2026 | 07:45
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Cleveland v tretji četrtini odpihinil nemočne Jezernike

    Slovenski košarkar Luka Dončić je na začetku tekme zaradi poškodbe zapustil igrišče, a se je vrnil pred koncem prve četrtine. Grenka vrnitev za LeBrona Jamesa.
    29. 1. 2026 | 07:32
    Preberite več
    Razno
    Vredno branja

    (KNJIGA TEDNA) Leïla Slimani: S seboj bom odnesla ogenj

    Pisateljica se je odločila literarizirati prigode več generacij svoje družine.
    29. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Medtem ko civilisti umirajo, so v Beli hiši izobesili Putinov portret

    V torek in v noči na sredo je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti v napadih po vsej državi ubitih 16 ljudi.
    29. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Razno
    Vredno branja

    (KNJIGA TEDNA) Leïla Slimani: S seboj bom odnesla ogenj

    Pisateljica se je odločila literarizirati prigode več generacij svoje družine.
    29. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Medtem ko civilisti umirajo, so v Beli hiši izobesili Putinov portret

    V torek in v noči na sredo je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti v napadih po vsej državi ubitih 16 ljudi.
    29. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    FORUM

    Grožnje se stopnjujejo. Gre za osebno odgovornost?

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    27. 1. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo