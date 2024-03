Portugalci potrdili – Cristiano Ronaldo prihaja v Stožice

Nogometni navijači v Sloveniji so dočakali novico, ko so jo nestrpno pričakovali. Portugalski selektor Roberto Martinez je objavil seznam nogometašev, na katere bo računal na prijateljski tekmi s Slovenijo v Stožicah 23. marca. Na seznamu je tudi magnet za navijače in prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo.

Nogometaš Al-Nassra bo v Ljubljano torej prišel, vprašanje pa ostaja, če bo tudi stopil na zelenico. Ne glede na to pa ima Portugalska v tem trenutku izjemno nogometno reprezentanco. Na Martinezovem spisku so kapetan Manchester Uniteda Bruno Fernandes, igralca Manchester Cityja Ruben Dias in Bernardo Silva, Barcelonina Joao Felix in Joao Cancelo, odlični vratar Wolverhamptona Jose Sa, izkušeni branilec Pepe, igralca PSG-ja Vitinha in Goncalo Ramos ...

Zvezdnikov v Stožicah ne bo manjkalo, zato bo za slovenske nogometaše to odličen preizkus pred evropskim prvenstvom. Dobre novice je v zadnjih dneh dobil tudi Matjaž Kek, v igralni pogon se počasi vrača Jaka Bijol, tudi Portugalci pa pred tekmo v Stožicah izpostavljajo Jana Oblaka, Benjamina Šeška, Adama Gnezdo Čerina, ... Šlo bo za nogometni obračun najvišjega nivoja, ne glede na to, da rezultatskega imperativa ne bo.