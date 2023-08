Portugalci pred vrati raja ustavili Panathinaikos s tremi Slovenci

Nogometašem Panathinaikosa, katerega člani so tudi slovenski reprezentanti Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič, se ni uspelo uvrstiti v ligo prvakov. V povratni tekmi četrtega kola kvalifikacij so morali z 0:1 (0:0) priznati premoč igralcem portugalskega kluba Braga, ki so napredovali s skupnim izidom 3:1.

Portugalci so si je tako priigrali nastop v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju, medtem ko se bodo Grki dokazovali v evropski ligi. Tako Šporar kot Gnezda Čerin sta tokrat v igro vstopila s klopi za rezervne nogometaše, medtem ko Verbič ni dobil priložnosti.

Napredovanje v skupinski del lige prvakov sta si danes zagotovila tudi turški Galatasaray (tokrat je z 2:1 premagal norveški Molde; skupno 5:3) in švicarski Young Boys, ki so bili danes in skupno s 3:0 boljši od izraelskega kluba Maccabi Haifa. Poraženi moštvi bosta jeseni igrali v evropski ligi.

Jutri bodo na sporedu še preostali trije kvalifikacijski obračuni AEK Atene – Antwerpen, København – Rakow in PSV Eindhoven – Rangers.