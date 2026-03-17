Portugalci končali norveško pravljico, Real znova ugnal Manchester City

Nogometaši Sportinga so prvi četrtfinalisti lige prvakov. V Lizboni so nadomestili zaostanek treh golov z gostovanja pri Bodø/Glimtu in po podaljšku slavili zmago s 5:0. Portugalce za preboj med štiri najboljše čaka bodisi Arsenal bodisi Bayer Leverkusen. Napredovali so tudi branilec lovorike PSG, Real Madrid in Arsenal.

»Topničarji« so z 2:0 premagali Bayer Leverkusen in po prvi tekmi, ki se je končala z 1:1, upravičili vlogo izrazitih favoritov. Večino dvoboja so prevladovali, do prvega zadetka pa čakali do 36. minute, ko je s sijajnim volejem z 20 metrov zadel Eberechi Eze. Tudi dotlej sijajni Janis Blaswich v vratih »farmacevtov« ni imel nobenih možnosti.

V drugem delu je po sprva taktičnem boju v 63. minuti napredovanje potrdil Declan Rice z natančnim strelom z roba kazenskega prostora. Arsenal v četrtfinalu čaka dvoboj s Sportingom.

Hviča Kvarachelia je načel mrežo Chelseaja. FOTO: Franck Fife/AFP

Nova visoka zmaga Parižanov

PSG je hitro razblinil vse upe Chelseaja na čudežni preobrat. Po zmagi na prvi tekmi s 5:2, so tokrat slavili s 3:0, usodo Londončanov pa so zapečatili po vsega 14 minutah. Najprej je v šesti minuti zadel Hviča Kvarachelia, osem minut pozneje pa je bil natančen še Bradley Barcola. V drugem delu je še eno visoko zmago Parižanov potrdil Senny Mayulu v 62. minuti.

Parižani se bodo v četrtfinalu pomerili z boljšim iz jutrišnjega obračuna med Liverpoolom in Galatasarayem. Turki so domačo tekmo dobilu z 1:0.

Vinicius dvakrat v polno

Real, ki je prvo tekmo dobil s 3:0, je potreboval 20 minut, da si je proti Manchester Cityju zagotovil neulovljivo prednost pred nadaljevanjem obračuna. Takrat je namreč na golovi črti s komolcem posredoval Bernardo Silva in preprečil zadetek Madridčanov. Sobi za VAR to ni ušlo, glavni sodnik pa je po ogledu posnetka dosodil enajstmetrovko in Portugalca poslal pod prho. Z bele točke je zadel Vinicius za skupnih 4:0, City pa je prišel do nekaj lepih priložnosti tudi z igralcem manj in izenačil po golu Erlinga Haalanda.

V drugem polčasu so imeli Angleži kljub igralcu manj še nekaj lepih priložnosti, že tako so večkrat streljali (21:13) proti vratom Reala. Kljub vsemu pa je bil zaostanek v seštevku previsok za kakršnokoli upanje na preobrat. Za nameček je Vinicius ob koncu dvoboja zadel še drugič za drugo zmago Reala.

Madridčani se bodo, če jutri v Münchnu ne bo epskega zasuka Atalante, v četrtfinalu pomerili z Bayernom, ki je gostujočo tekmo proti ekipi iz Bergama dobil kar s 6:1.

Vinicius Junior je zabil oba gola za Real. FOTO: Lee Smith/Reuters

Do napredovanja v podaljšku

Lizbončani so zasluženo napredovali v četrtfinale, potem ko so s sijajno predstavo na domači zelenici končali pravljico norveškega kluba Bodø/Glimta. Sporting je od samega začetka prevladoval, tekmeci pa so se osredotočili na obrambo. Čeprav so imeli že pred tem gostitelji precej lepih priložnosti, so prvič zadeli v 34. minuti, ko je bil po podaji iz kota z glavo natančen Goncalo Inacio.

V drugem delu se je sprva norveška zasedba malce osvobodila pritiska, a iz redkih polpriložnosti ni storila nič omembe vrednega. Sporting je povišal vodstvo v 61. minuti, ko je izkoristil neodločnost vratarja Nikite Hajkina, iz neposredne bližine pa je žogo v mrežo pospravil Pedro Goncalves.

Zeleno-beli so še naprej pritiskali, po igranju z roko v kazenskem prostoru pa do enajstmetrovke prišli v 78. minuti. Za izenačenje v seštevku obeh tekem je poskrbel Luis Suarez. Pred iztekom rednega dela je vratnico zadel še Nuno Santos, vseeno pa so Norvežani zdržali do podaljška.

V dodatnem delu so spet hitro klonili, ko je z nekaj sreče po dobri minuti dodatnega časa zadel v polno Maxi Araujo. Do konca lanski polfinalisti evropske lige niso strli domačih nogometašev, Sporting pa je s petim golom, pod katerega se je podpisal Rafael Nel ob koncu 120 minut, veselil druge uvrstitve v četrtfinale elitnega klubskega tekmovanja po sezoni 1982/83.