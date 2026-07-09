Portugalci že našli novega selektorja, ob njem bo tudi legendarni Pepe

Portugalska nogometna reprezentanca bo po razočaranju na svetovnem prvenstvu, na katerem jo je v osmini finala z 1:0 izločila Španija, očitno hitro dobila novega selektorja. Roberta Martíneza bo na klopi nasledil izkušeni Jorge Jesus, ki naj bi ga portugalska nogometna zveza uradno predstavila v petek.

Eden od najbolj znanih portugalskih trenerjev zadnjih dveh desetletij naj bi podpisal dolgoročno pogodbo do konca svetovnega prvenstva leta 2030. To pomeni, da Portugalci po hitrem slovesu Martíneza ne iščejo začasne rešitve, temveč trenerja, ki naj bi vodil novo obdobje ene od najmočnejših evropskih reprezentanc.

Iz Ronaldovega kluba na portugalsko klop

Enainsedemdesetletni Jesus je v dolgi karieri vodil številne velike klube, med drugim Benfico, Sporting, Flamengo, Fenerbahče in Al Hilal. Nazadnje je sedel na klopi Al Nassra, kjer je sodeloval tudi s Cristianom Ronaldom. S savdskim velikanom je v tej sezoni osvojil tudi naslov prvaka Savdske Arabije, zdaj pa naj bi se vrnil domov in prevzel najpomembnejšo trenersko funkcijo v portugalskem nogometu.

Še več pozornosti kot Jesusovo ime je pritegnila napoved, da naj bi se reprezentanci pridružil tudi Pepe. Nekdanji branilec Porta, madridskega Reala in portugalske reprezentance naj bi postal eden od pomočnikov novega selektorja, s čimer bi Portugalska ob trenerski menjavi v ekipo vključila eno od največjih osebnosti svoje zlate generacije.

Portugalska se želi najprej vrniti na vrh evropskega nogometa, nato pa napasti še svetovni prestol. FOTO

Prenova brez popolnega reza

Vodilni pri portugalski zvezi naj bi novemu tandemu zaupali in mu dali dovolj prostora za postopno menjavo generacij. Pogodba do leta 2030 bi bila jasno znamenje, da Portugalci ne iščejo hitre rešitve, temveč dolgoročnejši načrt za reprezentanco, ki ima kljub zadnjemu razočaranju še vedno enega od najmočnejših kadrov v Evropi. Posebej pomemben cilj bo svetovno prvenstvo leta 2030, na katerem bo Portugalska ena od gostiteljic turnirja skupaj s Španijo in Marokom.

Če se bodo napovedi uresničile, bo portugalska zveza začela novo ero na simboličen datum: uradna predstavitev naj bi bila načrtovana za 10. julij, na deseto obletnico portugalskega zmagoslavja na evropskem prvenstvu leta 2016, ko je v Parizu premagala Francijo in osvojila prvi veliki naslov.