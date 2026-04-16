Celjani so se znova spremenili v šampionsko pošast

Za celjske nogometaše je naslov državnih prvakov le še vprašanje dnevov in ur. Z zanesljivo, jubilejno 20. prvenstveno zmago v drugem derbiju 30. kola 1. SNL proti Olimpiji imajo zdaj priložnost, da že v nedeljo odprejo šampionski šampanjec. Celjani imajo 13 točk prednosti pred Koprčani, do konca prvenstva ima vodilni dvojec na voljo le še 15 točk, oboji konec tedna gostujejo, Koprčani jutri pri Radomljanih, Celjani v nedeljo pri Muri. Oboji bodo v zadnjih šestih kolih še po enkrat prosti, v predzadnjem kolu, 35. pa se bodo pomerili še med seboj v Celju.

Celjski stroj je s portugalskim trenerjem Vitorjem Campelosom znova postal Rierova »pošast«, potem ko jo je po Špančevem prestopu v Nemčijo k Eintrachtu iz Frankfurta njegov naslednik Ivan Majevski skoraj spremenil v nebogljeno »muco«. Campelos je v čarovniškem slogu in bliskovito zložil razglašen orkester, v katerem si je glavne vajeti solista povrnil virtuoz Svit Sešlar.

https://www.delo.si/sport/nogomet/na-bonifiki-potopcljeni-mariborcani-v-tezavah-v-se-vecjih-feda-dudic