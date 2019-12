Portugalec je poletel do 256 centimetrov (VIDEO)

Ljubljana

- Redko in na meji normalnega, a ko gre zain njegove izjemne telesne sposobnosti, to ni nič nenavadnega. Sloviti Portugalec je bil znova v ospredju, potem ko je na tekmi 17. kola italijanske nogometne lige zabil gol z glavo za Juventusovo zmago z 2:1 na gostovanju pri Sampdorii.V 45. minuti dvoboja v Genovi je Ronaldo poletel v oblake. Po podajiz leve strani je na drugi vratnici v slogu slovitega košarkarskega bogaskočil in debelo preskočil svojega čuvaja ter z glavo matiral vratarja. Meritev je osupnila, Ronaldov skok je dosegel 256 centimetrov.Gol si lahko ogledate tukaj Spektakularen gol je vnovič razkril, kako izjemno telesno pripravljen in dovršen je Portugalec tudi v 35. letu starosti. Ronaldo se je v nekaj dneh hitro odzval na kritike, da ne more več slediti ritmu mlajših kolegov. Sobotnima goloma proti Udineseju je včeraj dodal še enega proti Sampdorii. Tudi v tej sezoni je prvi strelec Juventusa v serie A. Dosegel je deset golov.Juventus je za tri točke ušel Interju, ki bo v soboto gostil Genoo.