Odhod Cristiana Ronalda bo stal tudi stotine milijonov evrov

Cristiano Ronaldo se je po izpadu proti Španiji poslovil od svetovnih prvenstev, čeprav še ni dokončno sklenil reprezentančne kariere. Njegov odhod pa bo za Portugalsko pomenil veliko več kot le izgubo najboljšega strelca v zgodovini.

»Z vidika blagovne znamke je Cristiano Ronaldo neprimerno večji od portugalske reprezentance,« je za agencijo Lusa povedal strokovnjak za športni marketing Daniel Sá. Po njegovih besedah je prav Ronaldova svetovna prepoznavnost več kot dve desetletji prinašala sponzorje, komercialne prihodke in medijsko pozornost.

»Ne govorim o športni plati, temveč o vrednosti blagovne znamke. Ko bo odšel, bo to prava tragedija, saj se ljudje še ne zavedajo, koliko medijske pozornosti bo izginilo. Kot da bi se po tekočih stopnicah z veliko hitrostjo spuščali navzdol,« je slikovito pojasnil Ronaldovo slovo Sá.

Na igrišču Portugalski naslednikov ne manjka. Vitinha, João Neves in Rafael Leão sodijo med najvidnejše igralce nove generacije, vendar nihče nima Ronaldovega globalnega vpliva. Zato bo morala Portugalska po njegovem odhodu zgraditi novo identiteto reprezentance, namesto da bi iskala »novega Ronalda«.

Kdaj bo 40-letni napadalec dokončno odigral zadnjo tekmo za reprezentanco, še ni znano. Selektor Jorge Jesus poudarja, da bo odločitev odvisna od Ronaldovih želja in telesne pripravljenosti.

»Cristiano je simbol portugalskega nogometa. Dokler bo lahko pomagal reprezentanci, bom storil, kar bo najboljše za moštvo,« je dejal Jesus.