Prva tekma po Ronaldu in visok poraz Portugalcev na Danskem

Danci so v petem krogu lige narodov pripravili veliko presenečenje in v gosteh s 4:1 odpravili Portugalsko. Domačini so na prvi tekmi po reprezentančnem slovesu Cristiana Ronalda doživeli prvi poraz v letošnji izvedbi tekmovanja.

V Bragi so bili gostje nevarnejši že v prvem polčasu, v 43. minuti pa je Pierre-Emile Højbjerg izkoristil enajstmetrovko, dosojeno zaradi igranja Rúbena Diasa z roko. Po odmoru je danska reprezentanca povsem prevzela pobudo. Rasmus Højlund je z dvema zadetkoma v 50. in 57. minuti povišal vodstvo na 3:0, v 75. minuti pa je z glavo zadel še Joachim Andersen. Častni zadetek za Portugalce je v sodnikovem dodatku dosegel Bernardo Silva.

Danska se je tako oddolžila Portugalski za oktobrski poraz z 2:4 in poskrbela za enega odmevnejših rezultatov dosedanjega dela lige narodov.

Norvežani v hladnem oslu boljši od Walesa

Na drugi tekmi skupine A4 je Norveška v Oslu s 3:1 ugnala Wales. Za Skandinavce so zadeli Antonio Nusa, Andreas Schjelderup in Erling Haaland, ki je bil uspešen z enajstmetrovke, medtem ko je edini gol za goste prispeval David Brooks. Norvežani so tako ostali v boju za čim boljšo uvrstitev v zahtevni skupini.

V ligi B je Madžarska z 2:0 slavila na gostovanju v Gruziji in osvojila pomembne točke v boju za napredovanje. Avstrijci so pred domačimi navijači z 1:0 premagali Irsko, Romunija pa je z 2:1 nekoliko presenetljivo odpravila Poljsko in se ji oddolžila za visok poraz na oktobrskem medsebojnem obračunu. Poljski navijači so medtem s plakatom po streljanju v Krakovu sporočili, da si »evropski otroci zaslužijo odrasti na varnem.«

Brez zmagovalca se je končalo srečanje med Kosovom in Izraelom (0:0). Gostitelji so imeli več strelov proti vratom, v 66. minuti pa so po drugem rumenem kartonu ostali brez izključenega vezista Hodže. Kljub številčni premoči Izraelci niso izkoristili priložnosti za zmago.

Švedska boljša od BiH

Švedska je pred domačimi navijači v Solni proti Bosni in Hercegovini vodila s 3:2. Gostitelje je že v peti minuti v vodstvo popeljal Daniel Svensson, nato pa je Viktor Gyökeres z dvema zadetkoma iz enajstmetrovke povišal na 3:0.

Bosanci so v drugem polčasu odgovorili prek Armina Gigovića in Seada Kolašinca ter poskrbeli za napeto končnico.