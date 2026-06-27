  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Portugalska in zadušljivi Ronaldo sta zagnala motorje

Močni Kolumbijci so na svetovnem prvenstvu v nogometu zadnji tekmeci evropskih »Brazilcev«. Prvi zvezdnik Portugalcev je odvisen od zveznih igralcev.
Cristiano Ronaldo je glavni krivec za portugalske uspehe in neuspehe. FOTO: Charlotte Wilson/Getty Images Via AFP
Galerija
Cristiano Ronaldo je glavni krivec za portugalske uspehe in neuspehe. FOTO: Charlotte Wilson/Getty Images Via AFP
Gorazd Nejedly
27. 6. 2026 | 18:00
4:39
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Portugalska je po uvodni bledi predstavi proti Kongu v drugi tekmi svetovnega prvenstva v skupini F le pognala nogometne motorje na višje obrate in pomirila duhove v domovini, kjer so že »pribijali na križ« selektorja Roberta Martineza in tudi nedotakljivega Cristiana Ronalda. Prav 41-letni najbogatejši in najprepoznavnejši aktivni športnik na svetu je krivec za vse, za dobro in slabo. Ko gre Portugalski dobro, je na lestvici favoritov visoko, ko ji gre slabo, ji gre zato, ker Ronaldo ne zabija golov. In duši druge igralce. Kako nemočna je lahko, so pred dvema letoma na euru razkrili tudi slovenski fantje.

Kaj in koliko dejansko zmore Portugalska v (verjetno) zadnjem velikem mundialskem dejanju strelskega plenilca, ki tako hlasta za slavo in dosežki na moštveni in posamični ravni, tudi zgodnja zadnja nedeljska tekma v skupini proti Kolumbiji ne bo še dala odgovora. Bo le še dvignila velika pričakovanja in napovedi strokovnjakov o odlični reprezentanci, ki ji še manjka pika na i. Ali bo šla v izločilni del tekmovanja s precejšnjim nezaupanjem javnosti? Derbi šteje le o tem, kdo bo zmagovalec in kdo bo imel v izločilnih tekmah boljše izhodišče.

FOTO: GM/TT
FOTO: GM/TT

Toda Portugalska, leta 1966 tretja na SP v Angliji, in 40 let pozneje polfinalistka v Nemčiji, še zdaleč ni le Ronaldo, ocena, da gre za moštvo z najbolj talentiranimi nogometaši, bo kar držala. Nazadnje, Paris St-Germain je že drugo leto zapored evropski klubski prvak zaradi Portugalcev, trojice Vitinha, Nuno Mendes, João Neves.

Najmočnejša zvezna vrsta na svetu

Srce in duša moštva ter igre je praviloma zvezna vrsta. Portugalska je po imenih najboljša na svetu. Parižana Vitinha in Neves imata v Brunu Fernandesu, soigralca slovenskega asa pri Manchester Unitedu Benjaminu Šešku, najboljšega igralca sezone v premier league. In najboljšega asistenta v zgodovini najmočnejše lige na svetu. Tu je še novopečeni Realovec Bernardo Silva. Le kdo od strokovnjakov si ne bi želel voditi tako nadarjene in uspešne skupine posameznikov? Tega se zaveda 52-letni Katalonec Martinez, ki ima od leta 2023 le eno nalogo, kako okoli Ronalda zgraditi dinamičen sistem, ki ne bo dušil ustvarjalnosti preostalih svetovnih zvezdnikov in hitrost igre.

Martinez se je že »izkazal« s tem, da je postal največji Ronaldov zaščitnik. Naslednji koraki so povezani le s tem, da bo moštvo zmagovalo tudi, če ne bo šlo Ronaldu. »Če smo želeli priti do želenega odziva, včasih preprosto potrebuješ tekmo, kot je bila prva, da bi se lahko kot ekipa dvigovali skozi turnir,« je po »petardi« proti Uzbekistanu razmišljal Martinez, ki nima 11 zvezdnikov, temveč še najmanj enakovredno klop »rezervistov«.

Kolumbijski trojček, Luis Diaz (levo), Daniel Munoz (v sredini) in Juan Quintero, je nabrušen. FOTO: Raquel Cunha/Reuters
Kolumbijski trojček, Luis Diaz (levo), Daniel Munoz (v sredini) in Juan Quintero, je nabrušen. FOTO: Raquel Cunha/Reuters

Lov na sanjsko številko 1000

Ronaldov lov za posamičnimi rekordi so lahko utež za seleção, vrednega 1,01 milijarde evrov – lovi 1000. gol v karieri, trenutno je pri številki 975 in je prvi nogometaš, ki je bil strelec na šestih zaporednih prvenstvih ter svetovni rekorder po golih za reprezentanco, dosegel jih je 145. Je tudi mundialski dolžnik, zabijal je premalo golov, od prvega na SP leta 2004 je več kot enega zabil le v Rusiji pred osmimi leti, štiri. V ZDA je dva.

Sladke Ronaldove besede – »Moštvo je igralo dobro in je napredovalo. Seveda, posamični dosežki so vedno lepi, toda moj cilj je pomagati reprezentanci, da doseže svojega,« je povedal po igri mačke z mišjo proti Uzbekistanu – resda ne prepričajo nikogar več, toda prav na drugi tekmi je morda nakazal, da je res v službi moštva in ne svojih osebnih rekordov. Izvedbo prostega strela je po spretnem zavajanju tekmecev prepustil strelcu Mendesu.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Obnorel je Španijo

Lamine Yamal dohiteva Cristiana Ronaldo in Lionela Messija

Španski najstnik je prihodnost svetovnega nogometa in vplivnež, ki ima za seboj vojsko mlajših rodov. Na Instagramu ima že preko 44 milijonov sledilcev.
24. 6. 2026 | 16:10
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Lionel Messi

Messi za 39. rojstni dan v telovadnico (VIDEO)

Argentinec je na družbenih omrežjih pokazal, kako ohranja vrhunsko formo.
Blaž Potočnik 24. 6. 2026 | 13:26
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Ronaldo zadel za zgodovino in utišal kritike, Angleži niso skrivali razočaranja

Portugalski velezvezdnik z dvema goloma v Houstonu prispeval levji delež k zmagi nad Uzbekistanom.
Miha Šimnovec 23. 6. 2026 | 21:08
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Bogati nogometaši

Kako živijo nogometni milijonarji? Rolex je za začetnike, Jacob & Co. za kralje

Kaj je zanje prestiž, kaj vozijo in kje bivajo? Kakšna je razlika med svetovnimi nogometaši in temi iz naše okolice?
21. 6. 2026 | 07:31
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Konec življenja

»Niso mi podaljšali življenja, podaljšali so mi trpljenje«

To je tekst, kako v resnici deluje konec življenja v našem zdravstvenem sistemu. In kakšne učinke imajo zdravila z dvojnim učinkom.
27. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Uvodnik

Moj mali, privatni muzej osamosvojitve

Če bi imeli na levici nekaj ambicij in talenta, da se gredo hegemonijo, bi lahko o osamosvojitvi pripovedovali svojo zgodbo.
Ali Žerdin 26. 6. 2026 | 18:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Robert Golob: Umirite se, Janez Janša

Janez Janša je za izraelski časnik Israel Hayom napovedal zamrznitev priznanja Palestine, preselitev veleposlaništva in svoje predhodnike označil za nore.
27. 6. 2026 | 13:53
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Iran in ZDA

Trumpov versajski polom: kako je Iran izsilil ameriško kapitulacijo

Samo politik, ki popolnoma nič ne ve o zgodovini, lahko podpiše dokument o miru v Versaillesu.
Branko Soban 26. 6. 2026 | 09:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Do leta 2035 bi lahko bilo na voljo 19 milijard evrov investicij

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
INTERVJU

Največje vprašanje digitalne prihodnosti ni umetna inteligenca

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice 26. 6. 2026 | 08:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:45
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Gostujoče pero

Podatkovni centri so industrija prihodnosti

Regulacijo hlajenja v podatkovnih centrih omogočajo izključno izdelki, razviti in praviloma tudi izdelani v Evropi.
27. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Financiranje

Energetski sektor ima dve milijardi evrov kreditnega potenciala

Ker energetskih projektov v Sloveniji primanjkuje, NLB financira velike naložbe v regiji.
27. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Glavoboli

Glavobole lahko poslabša tudi slab zrak

Onesnaževala in povišane ravni CO₂ v prostorih vplivajo na počutje. Glavoboli med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami.
Milka Bizovičar 24. 6. 2026 | 05:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Nespečnost

Spanje ni razkošje, ampak temelj dobrega zdravja

Motnje spanja prizadenejo vse več ljudi, posledica pa ni samo utrujenost, ampak tudi večje tveganje za kronične bolezni.
Marjana Kristan Fazarinc 24. 6. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

Cristiano RonaldoPortugalskaKolumbijasvetovno prvenstvo v nogometu

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Manchester

Legenda Uniteda: Benjamin Šeško še ni dovolj zrel

Rdeči vragi potrebujejo še enega napadalca, ki bi Radečana razbremenil in ga hkrati prisilil v napredek, pravi.
27. 6. 2026 | 19:23
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Požar

Zagorelo na ljubljanski železniški postaji

Zagorelo je med polaganjem izolacije na novem nadstrešku, gasilci pa so požar ocenili kot manjšo intervencijo.
27. 6. 2026 | 18:16
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Evropsko-južnoameriški derbi

Portugalska in zadušljivi Ronaldo sta zagnala motorje

Močni Kolumbijci so na svetovnem prvenstvu v nogometu zadnji tekmeci evropskih »Brazilcev«. Prvi zvezdnik Portugalcev je odvisen od zveznih igralcev.
Gorazd Nejedly 27. 6. 2026 | 18:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Nesreča

Manjše letalo treščilo v najvišjo stavbo v Pekingu, posnetki izginili

Incident je povzročil veliko začudenje tudi zato, ker velja središče Pekinga za območje, kjer je letenje prepovedano.
27. 6. 2026 | 17:54
Preberite več
Šport  |  Drugo
Spielberg

Drama v Spielbergu, George Russell kljub rumenim zastavam do zmage

Če gre soditi po kvalifikacijah nas jutri na Red Bull Ringu pri naših severnih sosedih čaka nadvse razburljiva dirka formule 1.
27. 6. 2026 | 17:34
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Evropsko-južnoameriški derbi

Portugalska in zadušljivi Ronaldo sta zagnala motorje

Močni Kolumbijci so na svetovnem prvenstvu v nogometu zadnji tekmeci evropskih »Brazilcev«. Prvi zvezdnik Portugalcev je odvisen od zveznih igralcev.
Gorazd Nejedly 27. 6. 2026 | 18:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Nesreča

Manjše letalo treščilo v najvišjo stavbo v Pekingu, posnetki izginili

Incident je povzročil veliko začudenje tudi zato, ker velja središče Pekinga za območje, kjer je letenje prepovedano.
27. 6. 2026 | 17:54
Preberite več
Šport  |  Drugo
Spielberg

Drama v Spielbergu, George Russell kljub rumenim zastavam do zmage

Če gre soditi po kvalifikacijah nas jutri na Red Bull Ringu pri naših severnih sosedih čaka nadvse razburljiva dirka formule 1.
27. 6. 2026 | 17:34
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
Promo Delo 24. 6. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Poletje, pravi čas za odločitev, ki znižuje tudi dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Počitnice naj prinesejo spomine, ne visokih računov

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
24. 6. 2026 | 10:35
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja (video)

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
26. 6. 2026 | 08:33
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Z evropskimi sredstvi do zmogljivejšega distribucijskega omrežja

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
Promo Delo 22. 6. 2026 | 14:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Familypark – doživite največji avstrijski zabaviščni park!

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Delo 22. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Delo 22. 6. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  140 let inovacij
Vredno branja

Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 15:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:11
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

»Če česa v Sloveniji ne manjka, je to znanje« (video)

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sedem razlogov, zakaj se boste letos poleti več smejali

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:11
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo