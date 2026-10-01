Portugalska je našla novo številko sedem

Portugalska ni dolgo odlašala z iskanjem igralca, ki bo dres s slovito številko sedem nosil po Cristianu Ronaldu. Evropska nogometna zveza (Uefa) je namreč pred današnjim dvobojem portugalske in danske izbrane vrste objavila seznam igralcev, iz katerega je razvidno, da bo sedmico prevzel Rafael Leao.

Ronaldo je sinoči zapustil portugalski tabor, potem ko je selektor Jorge Jesus dejal, da 41-letnik ne bo začel tekme v Københavnu. Portugalski napadalec sicer na zadnji tekmi proti Norveški ni odigral niti minute, saj je Jesus priložnost v začetni enajsterici namenil Gonçalu Ramosu. Namesto njega je v 81. minuti dvoboja vstopil Francisco Trincão.

Nekdanji trener Benfice je nato zanikal, da bi prišlo do spora z zvezdnikom, Ronaldo pa se je po odhodu oglasil na družbenih omrežjih. »Ob primernem času bom vsem Portugalcem povedal resnico o razlogih, zaradi katerih sem zapustil reprezentanco, ki sem se ji vedno popolnoma posvetil. Zdaj je čas, da zaželim srečo Portugalski in vsem mojim soigralcem, brez izjeme,« je sporočil.

Številka sedem je sedaj pripadla Leau, napadalcu turškega Galatasaraya, ki se mu je pridružil poleti. Sedemindvajsetletnik je za reprezentanco zbral 50 nastopov in prispeval šest zadetkov ter osem podaj. Portugalci so na prvih dveh tekmah tokratnega reprezentančnega cikla vknjižili dve zmagi – proti Valižanom z 1:0 in Norvežanom z 2:1.