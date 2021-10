Portugalska policija napovedala preiskavo po streljanju na tekmi 4. lige

Z najmanj devetimi streli v zrak sta policista na tekmi četrte portugalske lige poskušala pomiriti razgrete člane ekip Olimpico do Montijo in Vitoria Setubal B, ki so se po remiju brez golov na sosedskem derbiju na zelenici spopadli še s pestmi, v obračun pa so se vmešali tudi navijači. Posnetki s štadiona Campo da Libertade v okolici Lizbone so hitro obšli svet, eden od policistov je orožje usmeril tudi v nogometaša. Policija je v izjavi zapisala, da streli niso povzročili poškodb ali škode, da pa sledi preiskava.

Trener gostujoče Vitorie Paulo Martins je policiste pohvalil: »Če ne bi streljali, bi bilo še huje.«

Povsem drugače je dogodke videl strateg Olimpica Marco Bicho. »Izgubili so nadzor. Je kdo že videl kaj takšnega kjerkoli na svetu? Tudi pri hujših izgredih še nihče ni videl, da bi policija desetkrat ustrelila v zrak,« je menil.

Avtobus z nogometaši Vitorie je štadion moral zapustiti ob policijskem spremstvu.