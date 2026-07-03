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Nogomet

Portugalska v 94. minuti poslala domov Hrvaško

Goncal Ramos odločil zmagovalca evropskega dvoboja v šestnajstini finala svetovnega prvenstva v nogometu. Strelca tudi Cristiano Ronaldo in Ivan Perišić.
Napadalec Paris St-Germaina Goncalo Ramos je bil veliki junak portugalske zmage nad Hrvaško. FOTO: Dan Mullan/Getty Images Via AFP
Galerija
Napadalec Paris St-Germaina Goncalo Ramos je bil veliki junak portugalske zmage nad Hrvaško. FOTO: Dan Mullan/Getty Images Via AFP
Š. R., STA
3. 7. 2026 | 07:30
3. 7. 2026 | 07:30
5:05
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Portugalska se je po dramatični tekmi uvrstila v osmino finala nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Torontu je pred 43.036 gledalci v šestnajstini finala z 2:1 (0:0) premagala Hrvaško. Našim južnim sosedom sodnik razveljavil še tri gole zaradi ofsajda.

Prva je na tekmi povedla Hrvaška po zadetku Ivana Perišića v 53. minuti, izid je poravnal Cristiano Ronaldo, ki je v 68. minuti uspešno izvedel kazenski strel, čustveno zmago pa je iberski ekipi na prvo obletnico smrti Dioga Jote zagotovil Goncalo Ramos v četrti minuti sodnikovega dodatka.

Jota je 3. julija 2025 v prometni nesreči izgubil življenje, star komaj 29 let. »Tam zgoraj je in sije na nas,« je po zmagi dejal 41-letni portugalski kapetan Ronaldo, ki je bil izbran tudi za igralca tekme.

Obe ekipi sta imeli najlepše priložnosti na uvodu tekme. V 3. minuti je Ante Budimir sprožil z roba kazenskega prostora, a je bil strel prešibak, da bi ogrozil Dioga Costo. Minuto pozneje je Rafael Leao prodrl po levi strani in podal do Bruna Fernandesa, vendar je njegov strel z dobrih desetih metrov Dominik Livaković sijajno ubranil.

Poteza selektorja Zlatka Dalića, ki je Budimirja v hrvaškem napadu zamenjal z Igorjem Matanovićem, se je izkazala za uspešno. Prav njegova vztrajnost je v 48. minuti ustvarila lepo priložnost. Odvzel je žogo Vitinhi kakšnih 20 metrov od portugalskih vrat, kar je omogočilo Mateu Kovačiću, da jo je prevzel in prodrl v kazenski prostor, vendar je bil pri strelu z bližine portugalski vratar uspešnejši.

Akcija pa je pripravila teren za hrvaško vodstvo v 53. minuti. Matanović je znova prišel do žoge globoko na portugalski polovici in podal Nikoli Vlašiću, ta je počakal na vključevanje Josipa Stanišića po desni strani. Sledil je predložek do neoviranega Perišića na drugi vratnici, ki je imel dovolj časa, da je umiril žogo in jo poslal mimo Coste.

Luko Modrića je po svojem zadnjem dejanju igralske kariere tolažil tudi strelec izenačujočega gola za Portugalsko Cristiano Ronaldo. FOTO: Kevin Sousa/Imagn Images Via Reuters
Luko Modrića je po svojem zadnjem dejanju igralske kariere tolažil tudi strelec izenačujočega gola za Portugalsko Cristiano Ronaldo. FOTO: Kevin Sousa/Imagn Images Via Reuters

V 58. minuti je prečka zaustavila poskus Leaa, Portugalska pa je izenačila deset minut pozneje, ko je Ronaldo uspešno izvedel strel z bele točke.

Kazen je »padla« po prerivanju v hrvaškem kazenskem prostoru med izvajanjem kota, ko je norveški sodnik Espen Eskas po pregledu z Varom pokazal na belo piko.

V 75. minuti je Kovačić zadel vratnico, Mario Pašalić pa je imel v 88. minuti izjemno priložnost, da bi Hrvaški zagotovil vodstvo, a je njegov strel z glavo s petih metrov zletel mimo vratnice.

Portugalska je odločilni gol dosegla po enem od številnih predložkov; Leao je podal z leve strani, Ramos pa je bil v skoku najvišji in žogo uspešno poslal za hrbet hrvaškega vratarja.

V zadnjih sekundah tekme je Joško Gvardiol zatresel portugalsko mrežo, kar je sprožilo silovito slavje na hrvaški klopi, a je pregled z Varom razkril, da je bil podajalec Pašalić v prepovedanem položaju.

VAR ubija čustva in nogometu jemlje veselje

Dalić je po tekmi dejal, da »smo šli predaleč z Varom na škodo igre«.

»Misliš, da si zadel, in se veseliš, potem pa pride Var. Videli smo, v kolikšni meri to ubija čustva in nogometu jemlje veselje,« je dejal hrvaški selektor in dodal, da je videosodnik včasih vsekakor lahko koristen, »vendar ubija navdušenje. S tem se ni lahko spoprijeti. Nogomet mora biti pošten, a z Varom smo šli predaleč«.

Ivan Perišić je s svojim sedmim golom na svetovnih prvenstvih  prehitel Davorja Šukerja. FOTO: Mattia Ozbot/Getty Images Via AFP
Ivan Perišić je s svojim sedmim golom na svetovnih prvenstvih  prehitel Davorja Šukerja. FOTO: Mattia Ozbot/Getty Images Via AFP

Portugalski selektor Roberto Martinez pa je po velikem slavju menil, da je njegovo ekipo do zmage popeljala zmagovalna miselnost.

»Prvi polčas je bil fantastičen. Intenzivnost, prodiranje v zadnjo tretjino igrišča ... Vedno obstaja nevarnost, ko igraš proti ekipi, kot je Hrvaška, ki tako dobro nadzoruje žogo. Tudi po prejetem zadetku smo verjeli v uspeh in to je miselnost, ki prinaša zmage,« je prepričan Martinez.

»Na svetovnem prvenstvu ni več popolnih tekem. Potrebuješ disciplino in talent, a igrati moraš tudi s srcem,« je dodal.

V osmini finala se bo Portugalska v ponedeljek v Dallasu pomerila s Španijo, ki je pred tem v šestnajstini finala s 3:0 odpravila Avstrijo.

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