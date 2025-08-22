Portugalski branilec ostaja zvest Manchester Cityju

Ruben Dias je z angleškim nogometnim prvoligašem Manchester Cityjem podpisal dvoletno podaljšanje pogodbe, ki bo portugalskega osrednjega branilca vezala s klubom do leta 2029, so potrdili na klubski spletni strani.

Dias se je Cityju pridružil iz Benfice leta 2020 in je za ekipo Pepa Guardiole odigral več kot 200 tekem ter osvojil deset lovorik, vključno z zmagoslavjem v premier ligi, pokalu FA in ligi prvakov za trojno slavo v sezoni 2022/23.

Njegova prejšnja pogodba bi se morala izteči konec naslednje sezone, vendar je Dias, ki je za portugalsko reprezentanco odigral 68 tekem in kateri je dvakrat pomagal osvojiti ligo narodov, svojo prihodnost zavezal Cityju.

Tudi s soigralci se Ruben Dias očitno razume dobro. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

»Neverjetno sem srečen. City je tam, kjer želim biti - na vrhu športa in se poteguje za trofeje. Ambicije kluba se popolnoma ujemajo z mojimi in kot nogometašu ni nič boljšega od tega. Rad imam Manchester - zdaj je to moj dom - in rad imam navijače Manchester Cityja. Ko pomislim na trofeje, ki smo jih osvojili, in na način, kako smo igrali nogomet v času mojega bivanja tukaj, si ne morem predstavljati, da bi igral kjer koli drugje,« je dejal Dias.