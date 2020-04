Posamezniki še niso na isti vijolični barki

Ljubljana

Direktor NK Maribor Bojan Ban je povedal, da bodo tudi drugi uslužbenci kluba imeli nižje plače. FOTO: Tadej Regent/Delo

- Nogometaši Maribora bodo zaradi krize v času pandemije koronavirusa imeli nižje plače, je danes sporočil klub. V Mariboru so pojasnili, da se morajo tako kot vsi po svetu spopadati z neprijetno situacijo in iskati ustrezne rešitve pri prilagajanju na nove razmere.Ukrepi finančne narave so vodilo, kako zagotoviti stabilno delovanje tudi na daljši rok, sporočajo Mariborčani.»V prvi fazi smo opravili pogovore z zaposlenimi in drugimi delujočimi v klubu o posledicah, ki jih je povzročila pandemija koronavirusa ter z vsemi dosegli sporazume. Nato smo pripravili načrt za pogovore z igralci, katerim so bili predstavljeni pogoji klubske usmeritve med kriznimi razmerami in nasploh v prihodnjem obdobju,« je za spletno stran kluba pojasnil poslovni direktorin predstavil, kako so izpeljali načrt.»Nismo delovali enostransko, prisluhnili smo tudi njihovim predlogom, saj se zavedamo, da le skupaj lahko najdemo ustrezne rešitve. Namen je dosežen, deležni smo bili razumevanja in solidarnosti v teh negotovih časih ne samo za nogomet, ampak celotno družbo ter gospodarstvo.«Športni direktor vijoličastihje dodal, da so tudi igralci in trenerji sprejeli nove pogoje bodočega sodelovanja. Izpostavil je, da so dogovor dosegli v skupnem konsenzu in enotno, z izjemo nekaterih posameznikov, ki imajo pomisleke in so jim v klubu še dali nekaj časa za odločitev.Tega, kakšno je znižanje oziroma koliko manjše plače bodo dobili zaposleni v klubu in igralci, Mariborčani niso razkrili. Podrobnosti niso mogli razkriti niti v časniku Večer, ki ugotavlja, da bo to najbrž ostala poslovna skrivnost, številke iz zadnjega javno objavljenega poslovnega poročila pa kažejo, da je Maribor na leto za plače igralcev namenil tri milijone evrov, še dodaten milijon pa za strokovni kader.