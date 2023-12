Posebnež zaradi neuglajene italijanščine odgovarjal v portugalščini

Roma je v italijanskem nogometnem prvenstvu na gostovanju v Sassuolu zmagala z 2:1 po preobratu in zaostanku z 0:1, po tekmi pa je v ospredje znova stopil trener Jose Mourinho. Najprej je v svojem slogu pozdravljal vsakega igralca za uspeh, potem pa je pred televizijskimi kamerami izpeljal svoj šov, kakršnega zna le on. Na vprašanja je odgovarjal v svojem materinem jeziku, navkljub odličnemu znanju italijanščine. Dan prej se je posredno lotil glavnega sodnika Mattea Marcenara.

»Ko sem govoril o čustveni stabilnosti, sem ciljal na vrhunskost, ki je nujna za tekme na tej ravni,« je pojasnil svoje izzivanje dan prej, s katerim je dvignil strasti in sprožil napetosti za tekmo, ki jo je Roma v zmago spremenila po zasluženi izključitvi domačega igralca. Portugalec je z zvrhano mero ironije pojasnil, zakaj je izbral portugalščino.

»Moja italijanščina ni dovolj uglajena,« je povedal in zmagi dal junaški pridih. »To je bila zmaga igralcev, kluba in športnega direktorja Pinta, ki se jima moram zahvaliti za podporo, čustveno stabilnost v zadnjih 24 urah in tudi za zaupanje,« je razlagal 60-letni trener.