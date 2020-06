Poškodba ustavila Josipa Iličića

Ljubljana – Slovenski nogometni reprezentantje v tej sezoni večkrat spravil na noge navijače Atalante, toda ob nadaljevanju italijanskega prvenstva ne more pomagati klubskim soigralcem. Nastop na današnji tekmi s Sassuolom mu je preprečila poškodba.Dvoboj na štadionu Gewiss v Bergamu je moral izpustiti zaradi načetega levega gležnja. Trenerni želel tvegati, zato ga ni uvrstil niti med rezervne igralce. Toda 62-letni italijanski strokovnjak pričakuje, da bo pravočasno okreval do sredinega soočenja z Laziem v Bergamu.Atalanta je sicer kljub Iličićevi odsotnosti odlično začela tekmo s Sassuolom, saj po prvem polčasu vodi že s 3:0. Za gostitelje so v polno zadeli Albanec(16.), Kolumbijec(31.) in z avtogolom Maročan(37.).