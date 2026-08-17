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Nogomet

Poslovil se je od Messija in se vrnil k Barceloni

Nekdanji španski nogometaš Sergio Busquets se je pridružil Barceloni kot pomočnik trenerja rezervne ekipe.
Sergio Busquets je dve leti preživel pri Interju iz Miamija. FOTO: Sam Navarro/Imagn Images Via Reuters Connect
Galerija
Sergio Busquets je dve leti preživel pri Interju iz Miamija. FOTO: Sam Navarro/Imagn Images Via Reuters Connect
T. E.
17. 8. 2026 | 14:07
17. 8. 2026 | 14:11
1:44
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Španski nogometaš Sergio Busquets se je lani po skoraj dveh desetletjih igranja na najvišjem nivoju odločil skleniti kariero. Večino te je preživel pri Barceloni, preden se je leta 2023 preselil k Interju iz Miamija, za katerega igra tudi argentinski zvezdnik in Busquetsov dolgoletni soigralec v Kataloniji, Lionel Messi.

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Sedaj se je vrnil k blaugrani kot pomočnik trenerja rezervne ekipe Barca Atletic. »Legenda Barce se pridružuje ekipi Juliana Bellettija, da bi ekipi Barce prispeval svoje izkušnje in nogometno znanje, medtem ko zaključuje trenerski tečaj,« so sporočili pri Barceloni. 

Dolga leta je bil pri Kataloncih del odlične zvezne vrste, ki sta jo poleg Busquetsa sestavljala tudi Andres Iniesta in Xavi Hernandez. Za Barcelono je zbral 722 nastopov in osvojil kar 32 lovorik, v času svoje kariere pa je s Španijo postal tudi svetovni in evropski prvak. 

»Eleganca, inteligenca in izjemna sposobnost branja igre so zaznamovale Busquetsov nogometni stil, zaradi česar je postal eden največjih defenzivnih veznih igralcev v zgodovini. Njegovo taktično branje igre, natančnost podaj in sposobnost, da je s svojega položaja narekoval potek igre, so iz njega naredile edinstveno osebnost v svetovnem nogometu,« so še zapisali. 

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Sergio BusquetsBarca Atletictrenerska karieraLionel MessiBarcelona

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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