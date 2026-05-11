Arhitekt podvigov Brinja: Pot do pokalne lovorike lažja kot preboj v prvo ligo

Glavni arhitekt nogometnih podvigov Brinja v tej sezoni je Goran Marković. Grosupeljčan in otrok Brinja z dvanajstletnim stažem v klubu je ustvaril moštvo, ki se mu nasmiha sezona presežkov – z naslovom pokalnega prvaka in napredovanjem iz 2. SNL v 1. SNL. Toda pred Grosupeljčani so morda odločilni dnevi, v katerih jih čakata zelo zahtevni ligaški bitki in finalna v pokalnem tekmovanju. Za 40-letnega trenerja in klub najpomembnejši v zgodovini.

»V sedmih nebesih še nisem, ker se vsak dan soočamo s težavami. Nismo še bili v takšnem položaju, toda delam 'na polno'. Močno sem vpet tudi v delo v klubu na vseh ravneh. Pomagam mojemu nasledniku v mladinski šoli trenerju Eriku Marinšku, on mi pomaga pri članskem moštvu. Ampak, da, odlično se počutim, pripravljamo se za pokalni finale in se hkrati borimo za preboj v prvo ligo. Če bi pred sezono kdo le namignil, da bi lahko bili v tem položaju, bi bil izjemno zadovoljen, zdaj je težava, ker smo tako blizu največjemu uspehu v zgodovini kluba. Toda, tudi če se nam ne bo izšlo, bo ta sezona zapisana z zlatimi črkami,« je pred zgodovinsko finalno tekmo v Celju grosupeljskega drugoligaša povedal »krvnik« Maribora, Olimpije in Radomelj.