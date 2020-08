Pot do zvezd mladega Liberijca: Gana, Kanada, München

Ljubljana

Tudi Lionel Messi je začutil, da ima v Alphonsu Daviesu spoštovanja vrednega tekmeca. FOTO: Manu Fernandez/Pool Reuters



Vesoljci iz Münchna

Bayernov trener Hansi Flick je taktično mojstrsko pripravil moštvo. FOTO: Manu Fernandez/Pool Reuters



Rekordni prestop iz MLS

- »Prinesel si mi veselje na oči, ko sem te videl, kako igraš,« si je po imenitni predstavi Bayerna in zmagi nad velikim tekmecem v Španiji Barcelono na družbenem omrežju Instagram dal duška Brazilec iz Realovega tabora. Navdušil ga je mladi Kanadčan, eno od Bayernovih odkritij v brezhibni taktično moštveni predstavi, ki je v ospredje porinila tudi trenerjaKanadski reprezentant je, če ne drugega, dvoboj neenakovrednih velikanov zaznamoval z najbolj atraktivno akcijo, preigravanji na levi strani, prodorom in asistenco za peti Bayernov gol, po katerem je nemški prvak razblinil vse neznanke o zmagovalcu in odprl pot do zgodovinskega poloma kluba (poraz z 2:8 ) Camp Nou.Marcelu je bilo res lepo, Davies je ob pomoči drugega Flickovega odkritja dvoboja, Hrvata, na desni Barcelonini strani »razbijal« obrambne stebre in postavitve Kataloncev. Nekaj, česar Brazilcu ni prav pogosto uspevalo v več kot desetletju njegovih dvobojev s Katalonci. Flickov načrt je bil jasen in je razkril, da je bila katalonska desna stran obrambno najšibkejša: od prvega obrambnega stebrainMoštveni pritisk in posamične bravure so dajale vtis, da ima Bayern igralce z drugega planeta. Na štadionu luči v Lizboni so Bavarci tudi bili »vesoljci«, v ospredju z Daviesom.In še ne 20-letni (dopolnil jih bo 2. novembra)ni več le obetavni talent, marveč fant, ki kaže, da ga bodo strokovnjaki že uvrstili na vrh najboljših levih bočnih branilcev.Bayernovi skavti so bili hitrejši od drugih. Hitrost na igrišču ni več najpomembnejša le na tekmah, pač pa tudi pri iskanju talentov po vsem svetu. Begunca iz Liberije rojenega v Gani in državljana Kanade so opazili pri moštvu Vancouver in ga na hitro ter brez pomislekov vzeli pod svoje okrilje. Njegova selitev, z bonusi vred vredna 20 milijonov evrov, je bila rekordna za ameriško Major League Soccer (MLS). Davies in Bayern sta imela tudi kanček sreče v nesreči. Razvoj štiri leta starejšega Francozaso nenehoma ustavljale poškodbe, zaradi česar so pri Bayernu nujno potrebovali še enega levičarja, ki je lahko branilec ali napadalec.V navezi s š enim hitrim in tehnično dovršenim levičarjem Avstrijcem, ki ga je Flick po sili razmer spremenil tudi v štoperja, ima Bayern najhitrejšo in bržkone tudi najboljšo levo stran na svetu.