Povrnjena kazen in sezonska vstopnica

Atene - Starejšemu navijaču atenskega nogometnega kluba AEK se je kršenje karantene zaradi epidemije koronavirusa izplačalo. Klub mu je namreč plačal kazen, potem ko so ga pristojni zasačili pri ogledu novega klubskega stadiona, potem pa mu je še obljubil prvo sezonsko vstopnico za klubske tekme v naslednji sezoni.



Moški v 60. letih se je odločil, da odide na sprehod v bližini doma. Ker stanuje v bližini novega stadiona, si je ogledal gradbena dela, a ko so ga pri tem zasačili pristojni, pri sebi ni imel dovolilnice za gibanje. Oglobili so ga za 150 evrov, toda to so opazili tudi zaposleni kluba.



Bili so navdušeni, lastnik Dimitris Melissanidis je klubskim delavcem naročil, da navijaču povrnejo stroške za kazen in mu podarijo sezonsko vstopnico.

Brez ogleda

"Ostanimo doma, ostanimo zdravi, ko bo to za nami, nas bo čakal nov stadion," je sporočilo ekipe, ki si zaradi položaja, v katerem se nahaja svet, vendarle ne želi, da si navijači že pred odprtjem ogledujejo dela na stadionu. Ta bo sprejel 32.000 gledalcev.



V Grčiji je bilo v petek 2011 okuženih z novim koronavirusom in 90 smrtnih žrtev.